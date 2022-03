Simandou : Mamadi Doumbouya autorise la reprise des travaux...

CONAKRY-Au lendemain de la signature de l’accord-cadre entre le Gouvernement guinéen, Winning Consortium Simandou et Rio Tinto Simfer, dans le Simandou, le président de la Transition guinéenne, a donné son feu vert pour la reprise des travaux dans ce gigantesque projet minier d’envergure mondiale.

L’annonce a été faite ce dimanche 27 mars 2022 par le porte-parole du Gouvernement Ousmane Gaoual Diallo.

« Avec cet accord cadre, tous les intérêts stratégiques de la Guinée et des deux partenaires miniers dans le mégaprojet minier de Simandou sont définis, encadrés et pris en compte.

En conséquence, son excellence le président de la république, le colonel Mamadi Doumbouya ayant pris bonne note de la signature de cet accord-cadre autorise la société Winning Consortium à reprendre ses travaux sur le projet Simandou », a annoncé ce soir le porte-parole du Gouvernement.

A noter que c’est le 10 mars 2022 que le président de la transition avait annoncé l’arrêt des activités dans le Simandou, gisement de fer le plus riche au monde, dont les réserves sont estimées à plus de 4 milliards de tonnes.

Il sera exploité par le géant anglo australien Rio-Tinto Simfer (bloc 3 et 4) et Winning Consortium Simandou (WCS) (blocs 1 et 2) pour une durée d’exploitation de 35 ans.

Le gigantesque projet de 15 milliards de dollars prévoit la construction d’un chemin de fer long de 670 km et d’un port en eau profonde dans la zone de Forécariah.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com