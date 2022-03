Sadiba Koulibaly : "Pourquoi le domicile de Cellou et cie...ont été rasés"

CONAKRY-Pourquoi le domicile de Cellou Dalein Diallo à Dixinn a été détruit par la junte militaire dirigée par Mamadi Doumbouya ? Alors que cette nouvelle décision controversée des autorités de Conakry, continue de défrayer la chronique dans la cité, le comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD), s'est justifié.

Selon le colonel Sadiba Koulibaly, chef d’Etat-major général des armées, les bâtiments qui ont été démolis samedi 26 mars, ne répondaient plus "aux normes de l’habitat". L’ancien Premier Ministre Cellou Dalein Diallo a dénoncé une décision injuste qui témoigne à ses yeux une « haine » de la junte à son encontre

Dans son communiqué, ce haut responsable CNRD a tenu à souligner qu’en lieu et place des « habitacles », seront construites incessamment de nouvelles infrastructures conformes aux standards de l’urbanisme et de l’habitat. Plus loin, Sadiba Koulibaly précise que les occupants des résidences démolies avaient libérés les lieux avant le 25 mars conformément au contenu du communiqué 007 du CNRD du 09 mars 2022.

"Le CNRD informe le peuple de Guinée qu’une partie des résidences de la cité ministérielle ont été démolies parce que ne répondant plus aux normes de l’habitat. Le CNRD tient aussi à souligner qu’en lieu et place, seront construites incessamment de nouvelles infrastructures conformes aux standards de l’urbanisme et de l’habitat. Par ailleurs, le CNRD précise que les occupants des résidences démolies avaient libérés les lieux avant le 25 mars conformément au contenu du communiqué 007 du CNRD du 09 mars 2022. Cependant les anciens occupants ont endommagé la plupart des biens et ou résidences qui par conséquent étaient dans un état inhabitable. Les portes, fenêtres et plafonds par exemples étaient tous abimés.

De toute évidence, le CNRD et son président le Colonel Mamadi Doumbouya, rassurent les guinéens et guinéennes de la poursuite de son programme vital à la refondation de l’Etat. Il rassure également le peuple de Guinée de la détermination totale et entière du CNRD et de tous les services concernés à poursuivre les opérations de récupération des domaines de l’Etat sans répit sur toute l’étendue du territoire national", a précisé le CNRD.

Une décision injuste

Ce dimanche 27 mars, l’ancien Premier Ministre Cellou Dalein Diallo a dénoncé sur Rfi une décision injuste qui témoigne à ses yeux une « haine » de la junte à son encontre.

« Ce qui me choque, c’est de voir davantage l’Etat de Droit reculer davantage en Guinée par des actes posés par ceux qui veulent redresser le pays. On n’a pas d’égard pour la justice, pour la Loi. On use de la force pour se faire justice.

C’est pour défier la justice de notre pays qui est actuellement en train de traiter le problème. C’est aussi, peut-être, une manière d’exprimer une haine vis-à-vis du candidat favori à la prochaine élection présidentielle que je suis », a dénoncé le leader de l’UFDG.

A suivre...

Bah Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com.