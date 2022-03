Guinée : "Seulement ¼ de la population à accès à l'eau...", révèle Aboubacar Camara, DG de la SEG

CONAKRY- La Société des Eaux de Guinée (SEG) a célébré en différé ce vendredi 25 mars 2022, la journée mondiale de l'eau.

Une occasion que les responsables de la SEG ont saisie pour organiser une journée « portes ouvertes ». Objectif, échanger avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur de l’eau sur les problématiques auxquelles fait face la SEG, en République de Guinée.

Dans son discours de circonstance, le Directeur Général de la Société des Eaux de Guinée (SEG) a fait un constat alarmant sur la desserte en eau aux populations guinéennes. Selon lui, seulement ¼ de la population guinéenne a accès à l'eau de la SEG.

"Il est important de rappeler que malgré tous les efforts, le taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain reste faible. Pour la ville de Conakry, sur un besoin journalier d'environ 390 000 m3, la SEG ne produit que 150 000m3 soit 38% des besoins en Eau. Ce qui signifie que seulement ¼ de la population a accès à l'eau. Ceci est également valable pour toutes les villes de l'intérieur que couvre la SEG. Les conséquences de ce déficit de production se répercute sur l'ensemble des secteurs de gestion de la Société", a constaté Aboubacar Camara.

Sur le plan technique, le Directeur Général de la Société des Eaux de Guinée a révélé qu’à cause des défaillances des installations, la SEG perd à ce jour près de 50% de l'eau produite à travers les fuites et la fraude. De même sur le plan de la facturation des clients.

"Sur un total d'environ 120 000 abonnés à Conakry, seulement 59 899 sont facturés soit 50%. Près de 60 000 abonnés ne sont plus facturés, soit 50%. Ce faible taux d'abonnés facturés est dû essentiellement au manque total d'eau dans la plupart des quartiers de Conakry malgré le programme de distribution par intermittence initiée et appliquée par la SEG", a révélé Aboubacar Camara tout en rappelant que sur le plan de la trésorerie, la SEG ne bénéficie d'aucune subvention de l'Etat.

"La SEG ne fonctionne que sur la vente d'eau qui, malheureusement est très insignifiante à cause du déficit de production et des pertes d'eau. A date, la dette de la SEG s'élève à des centaines de milliards GNF. Cette contreperformance de notre établissement doit nous interpeller tous, et nous pousser à redoubler d'efforts et d'être sérieux afin d'atteindre les objectifs de la mission qui nous a été confiée d'une part et gagner la confiance des populations auxquelles nous sommes au service, d'autre part", a-t-il expliqué avant lancer un message aux abonnés de la SEG.

"La SEG a aujourd'hui besoin d'investissement en infrastructures adaptées afin de pouvoir satisfaire les besoins en eau de la population. Cette journée est donc l'occasion de rappeler à tous que l'accès à l'eau pour tous est l'affaire de tous. Nous invitons les clients de bien vouloir s'acquitter de leur devoir civique. Celui de payer les factures d'eau afin de pérenniser les services fournis", a lancé le Directeur Général de la Société des Eaux de Guinée (SEG).

Créée en 2001, la Société des Eaux de Guinée (SEG) compte aujourd'hui près de 800 travailleurs titulaires et 250 travailleurs de la main d'œuvre journalière. Ce personnel est composé de cadres d'encadrement, d'employés et des ouvriers.

Plusieurs élus locaux étaient présents à cette cérémonie. C'est le cas de Saa Tenin Diallo. Ce représentant de la Mairie de Dixinn a fondé son espoir sur la réussite du nouveau Directeur de la SEG à pouvoir fournir de l'eau de robinet à l'ensemble des quartiers de la capitale Conakry.

"Nous espérons qu'après la nomination de Aboubacar Camara à la tête de la Société des Eaux de Guinée (SEG), désormais les bidons de 20 litres que nous voyons porter par les populations dans les quartiers sera un souvenir lointain", espère cet élu local.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023