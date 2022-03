Elhadj Mamadou Saliou Camara : "La Guinée est une famille…il faut qu’on se réconcilie"

CONAKRY-Nommés vendredi, les membres du comité national des assises (CNA) se sont entretenus ce samedi, 26 mars 2022 au palais de la Colombe, avec le Gouvernement. Cette rencontre de prise de contact a été une occasion pour le Premier ministre Mohamed Béavogui, de rappeler l’importance des Assises nationales.

« Nous avons pensé que ce sont des Guinéens qui pourraient nous aider à ramener l'apaisement, à ramener la tranquillité et à nous donner l'occasion de nous parler pendant ce mois saint qui est celui des chrétiens mais aussi celui des musulmans. Très sincèrement nous espérons que d'ici le 29 avril (fin des assises), les Guinéens pourront se parler sur cette question (de réconciliation), parce qu'on en parle depuis très longtemps. On a écrit beaucoup, maintenant il faut s'accorder sur ce qu'il faut faire, s'accorder sur les décisions à prendre pour que nous commencions à interagir de façon différente dans l'intérêt de la Guinée. Le comité national va se réunir dès lundi pour proposer un programme des assises et ils (les membres) le feront de façon indépendante. Le gouvernement sera là tout simplement pour les accompagner », a déclaré Mohamed Béavogui.

Outre les membres du CNA chargée de coordonner les activités des assises nationales dénommées journées de vérité et de pardon, on notait la présence de plusieurs ministres dont Mory Condé de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

En sa qualité de membre et co-président du comité national des assises, Elhadj Mamadou Saliou Camara grand imam de la mosquée Fayçal a invité les Guinéens à accepter de se réconcilier pour le bien de la Guinée.

« Cette réconciliation va nous permettre de vivre dans la paix et de développer notre pays. Au nom des deux religions (l'islam et le christianisme en Guinée) nous vous avons donné beaucoup d'exemples d'acceptation, de tolérance, du vivre ensemble. Aujourd'hui, je vis avec mon cher Coulibaly. Il vit avec moi mais avec deux religions différentes. Je l'accepte et il m'accepte parce que nous sommes là pour les Guinéens et pour la Guinée. Nous demandons à tous d'accepter de se réconcilier, d'accepter d'être des amis. La Guinée est une famille et il faut qu'on la développe. Il faut qu’on oublie le régionalisme, l'ethnie et toute chose qui peut nous diviser », a lancé le religieux.

