Patronat guinéen : La CNP, le CPEG et le PAG fusionnent pour créer la CEG-GUI

CONAKRY-Le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya vient de réussir là où l'ancien régime du Professeur Alpha Condé a lamentablement échoué. L'unification du patronat guinéen.

Après avoir rencontré le président du CNRD et récemment le ministre du commerce, le patronat guinéen longtemps fragilisé par une division a décidé de s'unir pour parler désormais d'une même voix.

A la faveur d'une assemblée générale extraordinaire tenue dans la soirée de ce vendredi, 25 mars 2022, un protocole d'entente de fusion du patronat guinéen a été voté.

Ainsi, le Conseil National du Patronat de Guinée (CNPG) dirigé par Ansoumane Kaba, la Confédération Patronale des Entreprises de Guinée (CPEG) à sa tête Kerfala Camara (KPC) et le Patronat de Guinée (PAG) représenté par Ismaël Keita forment désormais une seule et unique entité patronale dénommée : La Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-GUI).

« Le CNP-Guinée, la CPEG et le PAG sont des organisations patronales constituées de personnes morales qui ont décidé de s'associer librement en vue de remplir une mission d'intérêt général. Ils ont pour priorité commune la défense des intérêts des entreprises guinéennes, étrangères et mixtes. Pour maintenir les services apportés à leurs adhérents respectifs et garantir la pérennité de leurs actions, les parties conviennent de procéder à la fusion de leurs entités respectives et par conséquent à la création d'une organisation unique dénommée : Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-Guinée) », indique le protocole de fusion qui a été validé à l'unanimité par l'ensemble des membres présents.

Un des grands artisans de cette unification qui permettra de taire les divergences, Kerfala Camara (KPC) est revenu sur l'implication des nouvelles autorités.

« Aujourd'hui grâce à l'avènement du CNRD, un contexte favorable au rassemblement pour le développement s'offre à nous. Une opportunité unique de resserrer les rangs et de rattraper ainsi tout le temps perdu à entretenir les rivalités stériles héritées du passé. C'est donc animés d'une solide volonté de rassemblement que les différents patronats ont répondu favorablement il y a trois mois de cela à l'appel du ministre du commerce, de l'industrie de des PME en vue de nous unir sous la bannière d'une seule entité patronale », a fait savoir le Président Directeur Général de Guicopres.

En attendant la mise en place définitive du bureau exécutif de la CEG-GUI, cette phase transitoire sera gérée par les trois représentants des organisations parties.

Dès après cette étape, le bureau élu rencontrera le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour lui présenter la nouvelle structure patronale unifiée.

Il faut rappeler que le CNPG, la CPEG et le PAG apportent à la CEG-GUI tous leurs éléments d'actifs nets après épuration de leurs passifs respectifs : droits et valeurs, sans exception ni réserves, lesquels actifs nets constitueront ensuite le futur patrimoine commun de la CEG-GUI.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23