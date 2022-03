OIT : Gilbert Houngbo, ex Premier ministre togolais, élu Directeur général

GENEVE-Le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail (OIT) a élu, vendredi 25 mars 2022, le togolais Gilbert F. Houngbo Directeur général. Il prendra ses fonctions en octobre 2022.

Actuellement Président du Fonds international de développement agricole (FIDA), Gilbert Houngbo est ancien Directeur général adjoint de l’OIT pour les opérations sur le terrain et les partenariats. L’ex premier ministre du Togo Gilbert Houngbo a été élu par le Conseil d'administration de l'OIT, composé de représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs, lors de sa réunion à Genève. Il sera le 11e Directeur général de l'OIT et le premier Africain à occuper ce poste, selon le communiqué de presse de l’organisation, consulté par Africaguinee.com. S'exprimant après son élection, Houngbo a déclaré bien que ses origines soient africaines, sa perspective est mondiale.

« A une époque malheureusement marquée par les divisions, mon engagement à être un Directeur général unificateur reste ferme.... Je ne serai le Directeur général de personne et le Directeur général de tout le monde. Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, de toutes les régions du monde, peuvent et doivent compter sur ma totale disponibilité pour représenter et défendre les points de vue de tous les mandants tripartites de l'organisation », a-t-il déclaré.

Il s’engage à représenter les voix de ceux qui comptent sur l'OIT. « Je pense aux quatre milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à la protection sociale. Je pense aux plus de 200 millions de femmes et d'hommes qui sont confrontés au chômage. Aux 160 millions d'enfants qui travaillent. Aux 1,6 milliard de personnes qui travaillent dans le secteur informel.

Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui sont confrontées à une rupture de la chaîne d'approvisionnement ou à une fermeture en raison de crises, notamment la pandémie, le changement climatique et les conflits armés.

Je pense aux femmes et aux hommes qui sont confrontés à la discrimination, à la violence et au harcèlement sur le lieu de travail et ailleurs. Ce sont là autant d'expressions d'une injustice sociale inacceptable que nous sommes moralement, sinon légalement, tenus de combattre."

Le quinquennat du nouveau Directeur commencera le 1er octobre 2022. Le Directeur général actuel, Guy Ryder, du Royaume-Uni, occupe ce poste depuis 2012.

