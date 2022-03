Guinée : les membres du Comité National des Assises nommés…liste

CONAKRY-Le Président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya a nommé ce vendredi 25 mars 2022, les membres du comité national des Assises (CNA), crée ce soir même par décret. Ledit comité est chargé d'élaborer le cadre méthodologique des assises nationales, de conduire le processus d'organisation des assises, d'assurer la participation effective de toutes les composantes de la Nation, d'élaborer le rapport final des assises assorti des recommandations à la haute attention du président de la transition.

Composé de 31 membres choisis, le CNA est coprésidé par l’imam de la grande mosquée de fayçal et l'archevêque de Conakry. Les travaux des assises nationales dénommées journées de vérité et pardon lancées le 22 mars 2022 prendront fin le 29 avril 2022. Les ressources nécessaires au fonctionnement du comité et à l'organisation des assises nationales sont imputables au budget national, selon le décret. Africaguinee.com vous propose ci-dessous les membres.

Elhadj Mamadou Saliou Camara, grand imam de la mosquée fayçal de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, Elhadj Sény Facinet Sylla, Ingénieur chimiste, M. Sorel Keita, juriste, Dr Awa Diakité, pharmacienne, Souleymane Bah, géographe, Dr Aly Gilbert Ifono, historien, Madame Asmaou Diallo, Enseignante, M. Lancinet Magassouba, juriste, Dr. Marc Pépé Grovogui, pharmacien, M. Bah Oury, Economiste, Dr. Makalé Traoré, Economiste, M. Abdoulaye Camara, ingénieur électromécanicien, M. Pépé Balamou, enseignant Madame Monique Curtis, journaliste Madame Zénab Koumanthio Diallo, écrivaine, M. Jo Kouyaté, homme de culture, M. Sékou Le Grow Camara, homme de culture, M. Amara Diabaté, administrateur civil, Dr. Lounsény Chérif, pharmacien, Elhadj Mamadou Kaira Diallo, ingénieur génie rural, leader religieux, Elhadj Sékou Souaré, ingénieur agronome, Hadja Mariama Sow, leader religieuse, Dr. Ousmane Bangoura, médecin, M. Amadou Tham Camara, journaliste, Elhadj Djériba Diaby, ambassadeur de la paix, M. Emmanuel Kpana Bamba, juriste, Elhadj Boubacar Fofana, artisan, M. Mamadou Bailo Barry, juriste, Madame Binta Nabé, Biologiste, M. Alassane Makanéra, juriste,

Une réunion de prise de contact du Comité nationale des assises (CNA) est prévue ce samedi 26 mars 2022, à 11h à la Primature. Le communiqué du Premier ministre Mohamed Béavogui précise que cette réunion est élargie aux membres du comité interministériel de suivi des Assises.

Nous y reviendrons !

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com