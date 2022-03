Fuite de l’audio d’Alpha Condé : Papa Koly Kourouma "recadre" Doussou Condé

CONAKRY- Alors que la fuite de l’audio de l’ancien président guinéen Alpha Condé, a déjà conduit à deux inculpations, madame Doussou Condé accuse Elhadj Papa Koly Kourouma d’avoir manœuvré pour faire obstruction à sa diffusion.

Une accusation qui ne laisse pas de marbre l’ancien ministre d’Etat en charge l’Hydraulique et de l’Assainissement. Interrogé ce vendredi 25 mars 2022, par Africaguinee.com, le leader du parti GRUP a balayé d’un revers de la main les accusations de cette militante de première heure du RPG arc-en-ciel chez nos confrères de Fim Fm.

« Est-ce que c’est intelligent d’accuser des gens de vouloir empêcher la diffusion d’un audio dont le principal destinataire est celui à qui on veut nuire ? Celui qui détient l’audio, c’est à lui à qu’on a envoyé l’audio que d’autres personnes veulent empêcher la diffusion. Quelque soit notre génie, comment peut-on le faire ? Je n’entretiens pas de réunions pour ces faits », a réagi le leader du parti GRUP.

« Ma déception liée à cet audio, est qu’il a été envoyé à Kassory et à Dr. Lilou. Quand l’audio est venu, destiné à M. Kassory, il y a eu beaucoup de réunions entre eux chez Papa Koly, les Makanéra se sont retrouvés selon mes infirmations. J’ai beaucoup de leurs conversations avec moi. Parce que je parle, j’ai des preuves. Le plan de M. Kassory, Papa Koly, Makanéra, quand ils se sont retrouvés, c’était dans le but d’étouffer pour ne pas faire sortir l’audio. Parce que dès qu’il est rendu public, le leadership de Kassory sera contredit », a soutenu Dame Doussou Condé.

Appelant son accusatrice à « mieux réfléchir », Papa Koly Kourouma souligne que ce qui se passe au RPG arc-en-ciel est interne au parti et qu’il ne s’en mêle pas.

« Ce qui se passe est interne à notre allié qu’est le RPG arc-en-ciel. On ne peut pas se mêler. On attend que le RPG arc-en-ciel nous dise : voilà nos interlocuteurs. Comment allons-nous choisir des interlocuteurs au sein de notre allié ? Ce n’est pas possible. Ce n’est pas intelligent de penser ainsi. Dame Doussou me semble être une femme intelligente. Mais pour que je doute de son intelligence, c’est de penser qu’on peut tenir des réunions pour empêcher la diffusion de cet audio alors que celui qu’on est censé nuire en est le détenteur. Ce n’est pas intelligent, elle n’a qu’à réfléchir mieux », a-t-il lancé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com