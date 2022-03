Des cadres du RPG arc-en-ciel "soudoyés" par Kassory? Sékou Souapé répond aux accusations de Doussou Condé

CONAKRY-Kassory Fofana a-t-il « soudoyé » des cadres du RPG arc-en-ciel pour être porté à la tête du parti ? Ce vendredi 25 mars 2022, dame Doussou Condé, militante de première heure de l’ancien parti au pouvoir, a porté de graves accusations contre certains hauts dirigeants du RPG arc-en-ciel.

Chez nos confrères de Fim Fm, alle a accusé Saloum Cissé, le secrétaire général du parti, Hadja Nantou Chérif Konaté, la coordinatrice nationale du parti, Ahmed Tidiane Traoré, Sékou Souapé Kourouma, d’avoir reçu des « miettes » pour soutenir Kassory Fofana, désigné président du Conseil exécutif provisoire du RPG arc-en-ciel.

Interrogé par Africaguinee.com sur ces accusations, Sékou Souapé Kourouma a répondu avec beaucoup d’ironie, qualifiant Madame Condé d’illuminée.

« Ce sont des histoires, la femme-là est une illuminée qui ne comprend rien et qui invente des choses. On dirait même qu’elle est savante. Si Kassory a donné de l’argent, je suis en train encore de l’attendre. Puisque je n’ai encore rien reçu. Si elle a des informations qui pourraient me permettre d’avoir cet argent, je suis preneur. Comme elle est au courant, elle peut me situer pour que je puisse comprendre pourquoi l’argent ne m’est encore parvenu. J’attends son aide pour avoir cet argent. Si je gagne l’argent à travers le RPG arc-en-ciel, c’est un fruit de labeur. Je ne me reprocherais d’avoir perçu de l’argent, s’il y en a », a réagi M. Kourouma.

Ce responsable de l’ancien parti au pouvoir précise qu’au sein du RPG arc-en-ciel, il n’a pas de groupe, mais plutôt un parcours. « J’ai un parcours que personne, ni même Alpha Condé ne peut contester. Un parcours dont je suis fier. J’ai souffert pour ça, j’ai même donné ma vie pour ça, sans jamais rien exiger en retour. C’est une question de conviction. J’ai choisi cette voie que je suis. Ceux qui dans un passé récent faisait des combines pour diriger le parti de façon anti-démocratique, peuvent s’assoir pour dire des choses qui viennent de leur imagination. Je me suis suffisamment battu pour la démocratie et l’Etat de droit », a-t-dit.

A suivre…

Africaguinee.com