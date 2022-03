Boffa : La société minière AGB2A reprend officiellement ses activités...

BOFFA- Après six mois d'arrêt de ses travaux, la société minière Alliance Guinéenne de Bauxite, d’Alumine et d’Aluminium (AGB2A), évoluant à Boffa dans la région de Boké, a officiellement repris ses activités d'exploitation minière, mardi 22 mars 2022.

La reprise des activités de cette société minière qui exploite la mine de Ganganta, localité située à quelques kilomètres du centre-ville de Boffa, est une étape importante dans le développement du secteur minier dans la zone de Boffa. Car cette reprise officielle des travaux de la société AGB2A marque aussi le début de l’exportation du minerai. Elle a procédé au tout premier chargement de son bateau devant rallier la Chine.

Des responsables du Ministère des Mines et de la Géologie, du gouvernorat de la région administrative de Boké ont honoré de leur présence, à l’occasion de la cérémonie de relance des activités de l'Alliance Guinéenne de Bauxite, d’Alumine et d’Aluminium (AGB2A). Une occasion qu’ils ont mis à profit pour sensibiliser les communautés locales mais aussi prodiguer des conseils aux responsables de la société AGB2A et ses partenaires.

Le Représentant du Ministre des Mines et de la Géologie à cette cérémonie a dans son discours de circonstance expliqué au public que le président de la transition a instruit le Ministre des mines et de la géologie et ses collaborateurs de dire à tous les miniers que désormais les mines doivent profiter aux guinéens.

"Pour que les mines profitent aux guinéens, il y a des préalables. La première des choses, il faut que les sociétés minières, les actionnaires de AGB2A traitent leurs travailleurs comme il faut. Il faut que la loi du travail soit respectée, il faut que les relations entre les employés et les employeurs soient bonnes. On ne veut pas de grèves, il faut que les problèmes se gèrent en famille. C'est cela qui est profitable à nous tous. La deuxième chose qu'il faut pour que les mines profitent aux guinéens, il faut respecter l'environnement. Tout ce qui est dans votre plan d'action environnemental, il faut le suivre rigoureusement, le respecter, ça permet de sauver et les populations impactées et vous-même les travailleurs qui sont dans les mines et au niveau du port ici. La troisième chose, c'est les relations communautaires et le contenu local.

Dès votre arrivée, les gens vous ont accueilli, vous avez pris leurs champs, vous avez déplacé certains de leurs villages et vous travaillez avec eux. Donc, vous devez respecter toutes les dispositions réglementaires dans le cadre des relations communautaires et de contenu local", a expliqué Elhadj Mohamed DIA, avant de prodiguer des conseils aux responsables de la société AGB2A et les communautés des villages environnants.

"Si vous voulez avoir la paix, faites de votre priorité vos relations avec les communautés. N'attendez pas que l'administration minière ou l'administration décentralisée vienne juger entre vous. Ouvrez vos portes, négociez avec eux, expliquez-leur vos difficultés, travaillez ensemble et cela va augmenter non seulement la production mais aussi les recettes.

Nous demandons aussi aux communautés de prendre les sociétés minières comme leurs priorités parce que s'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas ni de FODEL ni de relations communautaires encore moins de contenu local. Donc, vous devez chercher à restaurer la paix", a conseillé le représentant du Ministre des Mines à cette cérémonie.

La Directrice générale de l'Alliance Guinéenne de Bauxite, d’Alumine et d’Aluminium (AGB2A) a expliqué que l'implication du gouvernement guinéen a permis à la société AGB2A de sortir du conflit, éliminer les malentendus, établir l'unité et la nouvelle amitié au sein de sa société.

"J'exprime ma profonde gratitude à toute la communauté et aux habitants de toute la localité pour leur soutien indéfectible. Après que l'entreprise ait obtenu ce résultat après la reprise des travaux, elle a également accueilli un cadeau spécial pour soutien à AGB2A. La société Costco a spécialement construit un lot de nouveau type de base de haute gamme technologique, moderne et intelligente (...) qui nous offre une excellente opportunité d'accès à l'océan pour le transport de notre minerais", a témoigné Zhang JUN avant d'annoncer le chargement du tout navire de sa société.

"En ce jour solennel, le navire est sur le point de quitter le port. Ce nouveau départ de nos activités signifie également que nous devrons faire face à plus de défis et de responsabilité à l'avenir en vue de raffermir davantage l'excellente coopération entre la Guinée et la Chine", a lancé la Directrice de la société AGB2A.

Le Directeur de cabinet du gouvernorat de Boké a quant à lui promis que l'autorité régionale veillera strictement au respect des engagements pris vis-à-vis de l'Etat guinéen.

"Votre société a transcendé des difficultés pour être aujourd'hui à ce niveau de réussite. Nous savons que d'énormes sacrifices ont été consentis, je vous invite donc à s'inscrire dans un plan d'action du respect du contenu local pour le renforcement des capacités des ressources humaines locales et celles des entreprises locales. Cela contribuera à instaurer un climat de bon voisinage et de cohésion sociale avec les communautés riveraines. L'autorité régionale veillera strictement à la légalité des engagements pris vis-à-vis de l'Etat guinéen", a promis le représentant du Gouverneur à cette cérémonie, Tidiane Soumah.

S'adressant aux communautés de sa localité, le Maire de Tamita martelé que l'argent n'aime pas le bruit. Elhadj Aboubacar sidiki Camara a pris l'engagement de faire respecter les droits des travailleurs.

"Nous voulons l'apaisement c'est-à-dire pas de bruit, l'argent n'aime pas le bruit. La commune est là pour témoigner tout ce qui viendra contrecarrer cette diversité. Nous comptons sur les autorités afin de respecter tout ce qu'il faut pour les travailleurs", s'est engagé Elhadj Aboubacar Sidiki Camara.

