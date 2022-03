Appel à manifestation d’intérêt : Recrutement d’un Consultant national Spécialiste en développement de business plan

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN (MEF-P)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP)

PROJET D’APPUI À LA MOBILISATION DES RESSOURCES INTERNES ET A LA FORMALISATION DES ENTREPRISES (PAMORIFE)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Secteur : Gouvernance

Référence de l’accord de de don FAT : 5900155016461

N° de Projet : P-GN-KA0-010

Date de l’avis : 24 mars 2022

Intitulé des missions : Consultant national Spécialiste en développement de business plan au compte de l'APIP en République de Guinée.

Le Gouvernement de la République de Guinée a bénéficié d’un appui du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), d’un montant de 9,45 MUC (Don FAT 8,50 millions d’UC et contrepartie gouvernementale 0,95 million d’UC), pour financer la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à la Formalisation des Entreprises (PAMORIFE), d’une durée de mise en œuvre allant de juin 2020 à juin 2023 et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le recrutement d’un Consultant national Spécialiste en développement de business plan ;

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan invite les Consultants Individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs qualifications et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (le curriculum vitae détaillé, faisant ressortir les qualifications et les expériences dans des missions comparables, les copies des diplômes, les attestations de formations, les références de prestations similaires accompagnées des preuves de réalisation notamment des attestations de services faits délivrées par le Client, certificats de travail, etc.) à l’adresse ci-dessous mentionnée.

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes à la « Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, (version octobre 2015), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. La méthode de sélection sera la sélection de consultants individuel (SCI).

Le consultant sera évalué respectivement sur la base des critères ci-après :

1. Qualifications générales (diplômes et expériences générales) 30 1.1 - Qualification : Master 2 ou équivalent d’école de Commerce, de Gestion d’entreprise, de finance et comptabilité et de management

Diplôme non conforme disqualifié. Diplôme inférieur , zéro point 10 1.2 Expérience professionnelle : Capitaliser au moins six (6) années d’expériences générales dans l’analyse et le suivi de mise en œuvre de business plans.

Moins de six (6) années d’expérience : disqualifié 20 2. Expériences spécifiques relatives aux prestations à effectuer 60 Expérience de quatre années (4) en qualité d’expert en développement de business plan dans le secteur privé et/ou avec les partenaires techniques (BAD, IDA etc.) : dix (10) points par année d’expérience 40 2.2 Expériences de deux (2) années dans le domaine de la gestion du partenariat et de la communication institutionnelle : 10 points par année d’expérience 20 3. Connaissance linguistique et informatique 10 Connaissance du français et de l’anglais (Parler parfaitement le français et la maîtrise de l’anglais serait un atout) 5 Connaissance informatique (MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet et gestion de bases de données) 5 TOTAUX 100%

NB : Les qualifications et les expériences des consultants seront évaluées sur la base des justifications fournies.

Le score minimum requis pour être sélectionné est de 70 points sur 100. Le candidat classé premier dont la note totale est égale ou supérieure au score minimum ci-avant cité sera invité à négocier un contrat. Au cas où des consultants seront classés 1er ex-aequo, c’est le consultant ayant le plus grand nombre d’années d’Expériences spécifiques relatives aux prestations à effectuer qui sera retenu.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les termes de références à l’adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d’ouverture de bureaux, du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30.

Les expressions d'intérêt doivent être déposées en version électronique à l`adresse indiquée ci-dessous au plus tard, le 08 avril 2022 à 12h00 et le libellé du message porter expressément la mention « Projet PAMORIFE-Guinée- Consultant national Spécialiste en développement de business plan au compte de l'APIP en République de Guinée - Avis à Manifestation d`intérêt n° 0022 »

Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEF-P)

Unité de Coordination et d`Exécution des Projets (UCEP)

À l'attention : Monsieur Abdoulaye Wansan BAH,

Coordonnateur de l`UCEP

Immeuble MAB, 1er étage près de l`Hôtel du Golf

Minière, Commune de Dixinn-Conakry-Rép. de Guinée.

Tel : +224 623 26 14 96 / 629 00 69 39 / 622 42 43 98

E-mail: passationbad@ucepguinee.org