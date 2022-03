Faranah: Un "autre" serpent fait une 3ème victime dans la famille Sangaré...

FARANAH-Que se passe-t-il dans la famille de Balla Sangaré ? Moins de 24 heures après la mort de sa femme madame Mabintou Camara (45 ans) et de son petit-fils, tous mordus par un serpent, tenez-vous bien, l’unique fils laissé par la défunte est décédé à l’aube de ce mercredi 23 mars 2022, suite à une morsure de serpent.

Tout comme sa maman, Laye a été mordu dans une des chambres de la maison familiale alors qu’il était couché avec son papa. L’enfant n’a eu aucune chance de survie. Il a succombé à ses blessures. L'acte s'est produit dans la nuit du mardi au mercredi 23 mars 2022. Au quartier Marché 2 dans la commune urbaine de Faranah, c’est la grande consternation. BALLA SANGARÉ (PAPA), le père de famille est inconsolable. Il se demande à quel saint se vouer. Le veuf témoigne sur les circonstances de la mort de son fils, moins de 24heures après celle de son épouse.

« Hier quand le serpent qui a tué ma femme et mon petit-fils a été attrapé par les guérisseurs traditionnels, ensuite lapidé par la foule, je me disais tout était fini. Ma famille et moi allions vivre notre deuil en paix. Seulement voilà, la même chose se répète.

Hier à 20h j'ai fait rentrer les enfants. Ils se sont couchés au salon. J'ai dit à mon garçon de venir passer la nuit avec moi dans la chambre de sa maman. Je ne voulais pas dormir seul là-bas. On s'est couché. A 1h du matin, quand le courant a coupé, un serpent a mordu l'enfant une fois sans que je me rende compte. C’est à la seconde morsure que l'enfant a sursauté en criant : papa aide-moi quelque chose m'a mordu.

Quand il a crié, le reptile s’est dirigé vers le salon où étaient couchés les autres enfants. Il voulait mordre la grande sœur de Laye. Dès qu’elle a aperçu le serpent venir vers elle, elle a crié au secours. Ils sont tous sortis en courant. L’enfant qui a été mordu a aussitôt commencé à vomir. On l’a conduit à l'hôpital où les médecins ont confirmé qu’il s’agit d’une morsure de serpent. Mais ils m’ont recommandé de l'amener chez une guérisseuse qui habite dans un village situé à 5 km de la ville. A notre arrivée, dès qu’on l’a fait descendre sur la moto, la femme m’a dit que c'est trop tard : l’enfant est décédé. Le serpent l’a mordu deux (2) fois au genou et au pied. Ils ont même extrait quelques dents du serpent.

Ce matin les autorités étaient là. Le Maire et le préfet ont dépêché un véhicule au village pour chercher ELHADJ KHALO MOUSSA KEIRA, le guérisseur qui avait attrapé le premier serpent qui avait tué ma femme et mon petit-fils », explique M. Sangaré désemparé qui ne sait plus quoi faire.

« Pour le moment, je ne peux pas confirmer que c'est le même serpent qui continue de décimer ma famille ou bien c'est un autre. Mais je ne sais plus quoi faire. Parce qu’hier, quand le serpent a été attrapé, il a été lapidé devant moi. Est-ce qu’il y avait un autre dans la maison ou bien c’est le premier qui s’est ressuscité ? Je n’en sais plus rien.

Je lance un appel aux autorités et à toutes les personnes de bonne volonté pour me venir en aide pour trouver une solution à ce problème. Je n'ai plus d’espoir, je ne sais que faire. La vie de toute ma famille est en danger », a-t-il lancé.

A suivre…

Depuis Faranah, Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com