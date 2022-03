Patronat guinéen : la fuite en avant de Habib Ann…à court d’arguments

Alors que le processus d’unification du patronat guinéen, en vue de lui donner un nouveau souffle, est en bonne marche pour le bien du secteur privé guinéen, certains acteurs animés par des desseins inavoués cherchent à déterrer de vieux antagonismes, qui de l’avis des observateurs avertis, n’ont aucune chance d’aboutir. Étant donné que le processus en cours est irréversible.

En effet, suite à l’appel lancé par le colonel Mamadi Doumbouya lors des consultations nationales en septembre dernier, trois organisations Patronales majeures se sont vite inscrites dans la dynamique du Rassemblement, prônée par les nouvelles autorités.

C’est dans ce cadre que le Conseil National du Patronat Guinéen (CNP-G), la Confédération Patronale des Entreprises de Guinée (CPEG) et le Patronat de Guinée (PAG), ont décidé d’accorder leurs violons et ont abouti à la mise en place d’un Bureau Exécutif Transitoire composé de 15 membres. Il est présidé par M. Ansoumane Kaba (CNP-G), Kerfalla Camara KPC (CPEG) en est le premier Vice-président délégué à l’International. M. Ismaël Kéita (PAG) lui, a été désigné 2ème Vice-président délégué à la Communication et à l’Information.

Pendant que cette dynamique salutaire d’ouverture et de rassemblement est sur de bons rails, l’on assiste à une « fuite en avant » de nature à semer la confusion. De quoi s’agit-il ? Beaucoup ont été désagréablement surpris, ce lundi 21 mars 2022, par la sortie controversée de M. Habib Hann, qui revendique (encore) avec des arguments à la limite fallacieux, la présidence du Conseil National du Patronat Guinée (CNP-G). Or, tous les observateurs avertis savent bien pertinemment que ce débat est clos au sein du patronat guinéen qui faut-le rappeler, vient de loin.

Mais ici, il ne sera point question de faire un rappel historique du patronat guinéen. Toutefois faut-il dire qu’aujourd’hui, si ce n’est pas par hauteur d’esprit des dirigeants légitimes du CNP-G, M. Hann pourrait être passible de poursuites pour « usurpation de titre ». Car à l’évidence et en vertu des actes administratifs, l’élection de M. Ansoumane Kaba à la présidence du CNP-G, ne souffrent d’aucune ambiguïté. Elle a été entérinée par l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE), la Fédération des Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest, mais également par le Gouvernement guinéen sous Alpha Condé. Regardons les choses de près.

En effet, saisie sur la situation du CNP-Guinée, par Albert Damantang Camara, à l’époque ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation professionnelle, de l’Emploi et du Travail, l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE), à travers sa Secrétaire Générale, Linda Kromjong, a été on ne plus clair dans son courrier-réponse en date du 02 février 2017.

« J'accuse réception de votre lettre du 30 janvier 2017 concernant la situation du Conseil National du Patronat Guinéen (CNP-Guinée). Comme vous le savez sans doute l'Organisation Internationale des Employeurs (OIE) a eu l'occasion d'assister au congrès du CNP Guinée tenu le 23 avril 2016 qui a conduit à l'élection de Monsieur Ansoumane Kaba et son bureau.

La Fédération des Organisations Patronales d'Afrique de l'Ouest (FOPAO) a également dépêché son secrétaire exécutif pour assister à ce congrès. Etant donné les difficultés que le CNP Guinée a connu dans le passé, nous nous sommes réjouis de l'élection de Monsieur Kaba à qui j'ai adressé mes félicitations tout en l'encourageant à travailler pour l'apaisement. C'est donc avec plaisir que nous avons dernièrement reçu le protocole d'accord signé avec Monsieur Sékou Cissé qui mettait fin au conflit qui l'opposait au bureau présidé par le Président Kaba.

Depuis son élection, Monsieur Kaba et son équipe ont pris part à plusieurs manifestations que nous avons organisées. Il a notamment conduit la délégation du CNP Guinée à la Journée des patronats africains organisées conjointement avec le MEDEF à Paris le 21 septembre 2016. Par ailleurs, il a pris part au Forum économique organisé pendant la Cop22 à Marrakech...De plus, depuis qu’il a été élu, Monsieur Kaba s’est assuré que le CNP Guinée s’acquitte de ses cotisations à l’OIE, condition sine qua non pour garder sa légitimité et son statut de membre au sein de notre organisation ». Fin de citation.

Cet autre courrier que M. JEAN KACOU DIAGOU, Président de la FOPAO (Fédération des Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest), a adressé à M. Ansoumane Kaba, le 04 février 2017 en en dit long.

« Nous avons pris connaissance du texte du règlement à l’amiable revêtu de tout sceau d’authenticité que vous avez signé au nom du CNP-Guinée avec Monsieur SEKOU CISSE

Nous vous en félicitons.

En attendant de vous rencontrer très prochainement lors de l’atelier que nous organisons conjointement avec votre Organisation et le BIT à Conakry les 22 et 23 Février 2017, nous vous réaffirmons non seulement notre reconnaissance en tant que Président élu lors du congrès au CNP-Guinée, tenu le 23 avril 2016 à Conakry auquel la FOPAO a assisté mais aussi notre total soutien ainsi que celui de l'ensemble du réseau auquel nous appartenons tous. A savoir, l’OIE, BUSINESS AFRIA et les 15 autres patronats de l’Afrique de l’Ouest membres de la FOPAO.

Nous restons confiants que très rapidement sous votre présidence effective, le CNPGuinée saura rassembler les forces économiques de votre pays pour participer effectivement au développement économique et social de la Guinée en tant que Créateur d'emplois et de richesses ».

Ce n’est pas tout. M. Habib Ann prétend avoir obtenu le soutien de certains ministres en 2016 dont celui de Damantang Albert Camara. Sauf que dans les faits, c’est à tout à fait le contraire. Le 22 septembre 2017, l’ex ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation professionnelle, de l’Emploi et du Travail l’a carrément rappelé à l’ordre, l’intimant de mettre fin à la confusion, en s’arrogeant illégalement le titre de président du CNP-Guinée.

« Nous avons nous-même constaté que vous utilisez régulièrement le titre de Président du CNP-G au même titre que Monsieur Ansoumane Kaba, Président officiellement reconnu par l'Organisation Internationale des Employeurs et la Fédération des Organisations Patronales de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprendrez que notre département ne saurait cautionner une telle confusion auprès de l'opinion publique et de nos partenaires dès l'instant où les deux instances précitées, et dont le CNP-G est membre, nous ont clairement désigné les instances qu'elles considèrent comme légitimes. C'est pour cette raison que, tout en affirmant votre droit à constituer l'organisation patronale de votre choix, nous nous voyons contraints de vous rappeler qu'en ce qui concerne notre département et toutes les activités relatives au dialogue social tripartite, le CNP-G est dirigé par Monsieur Ansoumane Kaba ».

A la lumière de ce qui précède, la question dont il faille se poser : Pourquoi M. Mohamed Habib Ann continue-t-il à « semer le trouble et la confusion » à un moment où la dynamique de rassemblement amorcée est saluée par tout le secteur privé guinéen ? Ce qui est sûr et il faut le mentionner : le CNP-Guinée n’est pas une propriété familiale et donc de ce fait, il ne saurait être un héritage de quelqu’un.

Alphonse Soumah