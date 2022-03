Le guérisseur Moussa Keira parle : "Ce que le serpent tueur m’a dit…"

FARANAH-Dans la famille Sangaré de Faranah, des scènes dramatiques se sont produites en cascades ces dernières 72 heures. Trois membres d'une même famille ont perdu la vie après avoir été mordus par des serpents dans la maison familiale en plein sommeil, la nuit. L’affaire fait grand bruit dans la capitale du Sankaran. La dernière victime, qui n’est autre que -le fils unique de feue madame Mabintou Camara (45 ans) décédée hier avec son petit-fils-, a succombé dans la matinée de ce mercredi 23 mars 2022, suite à une morsure de serpent.

Ce matin les autorités communales et préfectorales sont venues au chevet du veuf BALLA SANGARÉ (PAPA), dont la famille a été dévastée par ces reptiles. Ils ont fait appel à Elhadj Khalo Moussa Keira, puissant guérisseur connu pour ses pouvoirs à dompter les reptiles.

A Tambaya, son village relevant du district Beleya, sous-préfecture de Passaya, située à 75 km de la commune urbaine de Faranah, il élève des serpents. Dans le Sankaran, cette bourgade est reconnue par tout le monde comme un lieu où on élève des reptiles de tout genre. On l'appelle d’ailleurs l'hôpital des Serpents. Certains considèrent ce secteur comme un lieu sacré.

Elhadj Khalo Moussa Keira, guérisseur très réputé est arrivé dans l’après-midi au quartier marché en provenance de son village. Il est entré dans la maison « hantée » et attrapé le serpent qu’il a dompté. Devant une foule médusée, il a confié :

« Le serpent qui a été lapidé hier n'est pas celui qui a causé ces dégâts mortels dans cette famille. C’est plutôt celui que je viens d'attraper à l'instant T qui a mordu les trois personnes qui sont décédées. La lapidation suivie de la calcination de ce serpent, a énervé les autres reptiles. Il ne fallait pas faire ça. Si tu mets le feu sur un serpent, les autres vont le venger. J'ai compris ça à travers mes conversations avec les autres serpents, en cours de route lorsque je quittais mon village TAMBAYA pour venir à Faranah. Mais ce que je vais vous dire : personne ne doit passer la nuit dans cette maison parce que le serpent que je viens d'attraper là est un criminel, c’est l’un des plus dangereux des reptiles. Et, il n'est pas le seul.

Il faut qu’on approfondisse les enquêtes ici sur ce domaine où le bâtiment est construit. Ensuite, il faut faire un sacrifice ici. Je vais les plaider pour qu'ils abandonnent ces crimes en cours.

Je remercie les autorités de Faranah qui ont vite pris des dispositions pour nous faire venir, sinon on ne se déplace pas facilement. Je dois vous dire que les serpents voulaient que je sursoie à mon déplacement. Mais je ne pouvais refuser l'appel des autorités. Mais mes pouvoirs me disent que si j'attrape le serpent de ne pas le livrer à la population sinon les conséquences seront fatales », a expliqué le féticheur qui a dompté et attrapé le reptile.

Aux dernières nouvelles le serpent a été mis dans un sac noir qui a été transporté vers la préfecture. Une foule compacte s’est dirigée à la préfecture en réclamant la tête du serpent « tueur ».

Nous y reviendrons !

Depuis Faranah, Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com