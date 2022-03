Guinée : les proches de Kalil Kaba entre inquiétudes et interrogations

CONAKRY- L’ancien ministre guinéen des affaires étrangères, Dr. Ibrahima Kalil Kaba est entre les mains de la gendarmerie. A l’origine des ennuis de « Lilou » (pour les intimes), la fuite de l’audio attribué à l’ancien président guinéen, Alpha Condé.

Après près de 72 heures de « séquestration », le haut-commandement de la gendarmerie, Direction de la Justice Militaire, garde un silence assourdissant sur cette affaire. Pendant ce temps, les proches de l’ancien chef de la diplomatie guinéenne s’inquiètent et demandent des explications.

« On ne sait pas pour quelle raison il a été arrêté. Nous ne connaissons ni les tenants, ni les aboutissants de son arrestation. Tout ce que nous savons, ce qu’il est avec les gendarmes en train d’être interrogé. On attend des informations plus claires.

On espère qu’il y aura une communication pour éclairer la lanterne des gens. On attend ces explications », a confié à Africaguinee.com un proche de l’ex proche collaborateur du président déchu Alpha Condé.

Le médecin personnel de l’ancien chef d’Etat Dr. M’Bemba Kaba est également arrêté. Ce dernier, revenu récemment en Guinée, avait accompagné Alpha Codé à Abu Dhabi le 17 janvier dernier.

Dossier à suivre…

Africaguinee.com