Guinée : Détenu depuis plusieurs jours, l’ancien Ministre Kalil Kaba ne « s’alimente pas »

CONAKRY-Que se passe-t-il au haut commandement de la gendarmerie direction de la justice militaire où l’ancien chef de la diplomatie guinéenne est « séquestré » sans défense depuis lundi 21 mars 2022 ? Cette question mérite tout son pesant d’or. Et pour cause, les avocats de Dr. Ibrahima Kalil Kaba disent avoir été empêchés de rencontrer leur client qui, selon eux, ne s’alimente plus. Explications.

« On a été empêchés de rentrer pour voir notre client. J’étais avec un notre confrère, on ne nous a pas permis de le rencontrer. On nous a bonnement trouvé de la place. Mais on a fini par s’apercevoir que c’est un refus d’accès à notre client. On s'est heurtés à une barrière. Quand nous sommes venus, on nous a trouvés de la place devant la cour qui abrite le siège du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale, Direction de la Justice Militaire. On nous a fait attendre au moins pendant 30 minutes sous prétexte que quelqu'un viendrait nous chercher. Et finalement, on s'est résolus de comprendre qu'on ne veut pas nous recevoir et nous avons quitté », explique l’avocat maître Lancinet Sylla.

Le conseil de l’ex chef de la diplomatie guinéenne exprime des craintes pour son client, privé de liberté depuis plus de 48heures. « Cela fait plusieurs jours que notre client est là-bas. Depuis avant-hier nuit dans les environs de 22 heures. Il a été appelé là-bas amicalement par le Haut Commandant de la Gendarmerie et depuis lors, il est dans ses locaux. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait de lui. Il ne mange pas, on ne comprend absolument rien. Nous étions allés là-bas aujourd'hui pour savoir ce qui lui est réellement reproché. Mais on ne nous a pas acceptés d'accéder à notre client. Nos inquiétudes sont grandes à ce jour », alerte l’avocat, qui soutient que l’Etat de droit est en péril.

Maitre Lancinet Sylla dénonce une violation flagrante de tous les droits de la défense. « C’est inadmissible, on ne peut pas imaginer ça dans un Etat de droit », a-t-il dénoncé.

Alors que des voix s’élèvent pour dénoncer l’arrestation de l’ancien ministre Kaba, pour l’heure, le haut commandement de la gendarmerie garde le « silence ».

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com