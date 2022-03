Cacophonie au RPG arc-en-ciel : le parti d’Alpha Condé au bord de l’implosion?

CONAKRY-Au parti RPG arc-en-ciel, ce n’est plus la sérénité. Miné par un bicéphalisme, l’ancien parti au pouvoir est au bord de l’implosion.

A l’origine de la crise qui mine cette formation politique, la guerre de succession au sommet du parti.

Visiblement le choix de Kassory Fofana, soutenu par une bonne frange des barons du parti, pour diriger le Conseil exécutif provisoire, ne passe pas comme une lettre à la poste.

Bien au contraire, plus les jours passent, plus la division qui mine le parti éclate au grand jour. Chaque semaine vient avec son lot d’embrouillaminis et de confusions. La cacophonie a atteint un nouveau seuil.

Alors que le secrétaire général du parti Saloum Cissé annonce dans un communiqué en date du 19 mars, l’organisation d’une convention extraordinaire pour le 31 mars prochain, patatras, c’est le secrétaire en charge de l’organisation, qui comme un cheveu dans la soupe, vient contredire.

Akim Akoi Koivogui annonce qu’aucune convention n’est prévue à date. Ci-dessous, les deux courriers.