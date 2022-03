Un serpent tue deux personnes dans une famille à Faranah: "Le reptile a été envoyé en mission…"

CONAKRY-Une scène dramatique s’est produite à Marché 2, un quartier de la commune urbaine de Faranah. Une femme âgée de 45 ans et son petit-fils, ont trouvé la mort après avoir été mordus par un serpent dans leur maison. Le serpent a été attrapé grâce Moussa Keira doté d'un « pouvoir » de dompter les reptiles. Selon lui, le serpent a été commissionné pour tuer cinq personnes. Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche à lundi 21 mars 2022.

Interrogé sur les circonstances du drame, le père de famille Balla Sangaré explique : « Le Dimanche après la prière de 20h, j'ai allumé mon groupe électrogène pour que les enfants puissent suivre la télévision. Vers 4h du matin, pendant que tout le monde était est couché au salon, moi j'étais aux toilettes, mon petit-fils Mohamed a couru dans la chambre en pleurent. On m'a appelé de venir vite. A mon arrivée, j’ai trouvé que son état ne faisait que s'aggraver. On l’a aussitôt conduit à l'hôpital. C’est en cours de route qu’il a rendu l'âme cette même nuit. Je suis resté à l'hôpital. Mon fils m'a appelé pour me dire qu'il y'a un gros serpent dans notre maison. Aussitôt je lui ai dit de faire sortir les enfants et fermer la porte.

Mon petit petit-fils a été enterré. Sa grand-mère aussi était couché au sol, moi j'étais au lit avec ma fille. Vers 3h du matin, d'un seul coup elle a crié pour me dire : aide moi quelque chose m’a mordu. J’ai répondu que c'est une souris. Elle a dit non, envoie-moi à l'hôpital j'ai des vertiges. Elle ne pouvait pas se tenir debout. C'est comme ça qu'on l'a envoyée à l'hôpital, elle faisait la diarrhée et des vomissements. Elle aussi a rendu l'âme.

On a fait appel à Khalo Moussa Keira, le spécialiste des serpents à Faranah. Il est venu avec son équipe faire le travail. Ils sont entrés dans la maison avec leurs produits et quelques décoctions, ils ont fouillé dans la chambre. Ils ont trouvé le reptile qu’ils ont mis dans un sac (…). La foule était là. Les gens fait une contribution volontaire, on lui a trouvé 500.000 Gnf, il a sorti le serpent tueur qu’il a montré à la foule. La jeunesse s'était mobilisée en demandant à ce le serpent soit tué. C’est comme ça que le reptile a été lapidé par la foule (voir vidéo) », explique le mari de la défunte.

Selon les explications du féticheur, il a interrogé le serpent qui lui a dit que "c'est une femme qui l’a envoyé en mission dans cette famille" pour tuer cinq personnes. Elhadj Khallo Moussa Keira le président des guérisseurs de serpents explique :

« Lorsqu'on m'a informé, j'ai dépêché deux (2) de mes enfants pour partir mettre main sur le serpent et lui demander pourquoi il a mordu ces deux personnes. Après avoir accompli leur travail, ils m'ont fait le compte rendu. C'est quelqu'un qui a commissionné ce serpent pour faire ces dégâts dans cette famille. Donc, j'ai ordonné à ce que le serpent soit remis à la famille victime pour décider de son sort. Finalement c'est ce qui fût fait. Le reptile a été tué. Je leur ai dit d'attendre dans quelques jours, ils verront le résultat. Celui qui a fait, il va se présenter dans quelques jours pour s’expliquer », a précisé M. Keira.

Affaire à suivre…

Depuis Faranah, Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com