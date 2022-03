Ouverture des assises nationales : Faya, Sylla, Makalé... justifient leur présence

CONAKRY-Alors que certaines formations politiques ont décidé de boycotter les Assises Nationales, d’autres par contre n’ont pas opté pour la politique de la chaise vide. Ils ont bien répondu présent à l’invitation. C’est le cas entre autres du Bloc Libéral de Dr. Faya Milimouno, du PACT de Dr. Makalé Traoré, de l’UDG de Mamadou Sylla. Interrogés, ces deux leaders politiques ont donné les motifs de leur présence.

L’histoire doit s’écrire avec nous

« Nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays. Il faut que chacun soit là pour qu'ensemble nous écrivions l'histoire de notre pays. Les opportunités ne se présentent pas tout le temps. Nous avons une, nous devons la saisir. Nous devons nous parler, nous dire franchement la vérité. Nous devons tenter de nous réconcilier, de nous pardonner, tourner la page de façon responsable et permettre à ce pays de sortir des petits débats. Voilà la raison pour laquelle la Coalition Politique pour la Rupture (CPR) à laquelle appartient mon parti, nous avons décidé qu’on n’écrive pas l'histoire de la Guinée à notre insu.

Nous devons être là pour ajouter notre ligne et nous pensons que c'est le meilleur choix à faire. A ceux qui ont décidé de ne pas venir, nous ne les condamnons pas. C'est une question de choix. La Guinée a assez de passifs, nous critiquons ce qui s'est passé sous la première République, nous critiquons ce qui s'est passé sous la deuxième République et nous critiquons même ce qui est en train de se passer. Si nous avons l'opportunité de prendre la parole et dire ce qui aurait dû être fait pour que la Guinée se porte mieux, nous devons saisir cette opportunité sinon, nous allons nous spécialiser à des hommes et femmes qui sont là faire des critiques qui, finalement seront stériles », a déclaré Dr. Faya Milimouno.

Il fallait venir assister

Mamadou Sylla, président de l'Union Démocratique de Guinée (UDG) : « Chacun est libre de comprendre à sa façon. On fait partie d'une coalition mais il y'a une alliance dans chaque coalition. Au nom de la CORED, je suis avec mon vice-président Bah Oury et dix autres membres. Unanimement on a jugé utile de venir parce qu'il ne s'agit pas de dialoguer aujourd'hui, c'est pour venir par courtoisie. Comme il s'agit de la Guinée, il fallait venir assister et surtout on a été invités par les autorités. C'est normal qu'on vienne répondre à cette invitation. Si on peut parler des problèmes de la Guinée entre nous c’est bon. Cela n'a rien à voir avec le dialogue politique. Ces assises qui s'ouvrent aujourd'hui sont nationales. On n'a pas eu les TDR pour savoir ce sur quoi les débats vont porter. Mais comme c'est l'ouverture officielle et c'est pour la Guinée. Il fallait donc venir assister ».

Il est important d’être là

Dr Makalé Traoré présidente du Parti de l'Action Citoyenne pour le Travail (PACT) : « Même si nous déplorons les conditions de son organisation, il est très important d'être là parce qu'il s'agit de parler de la Guinée. Et cela nous donne l'opportunité de faire des propositions, de nous faire entendre, de dire nos désaccords et construire ce que nous pensons de meilleur pour la Guinée. Je pense également que nous faisons partie de la plateforme des 58 partis politiques signataires. Il est important que quand on parle de la Guinée d'être présent. Nous sommes en période transitoire où il n'y a ni opposition ni mouvance. C'est une opportunité pour construire quelque chose de nouveau et je pense cette opportunité là même si elle est minime, il faut la saisir pour la nation ».

Depuis le Palais Mohamed V

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com