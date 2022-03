Mamadi Doumbouya lance les assises nationales : "Nous nous sommes assez regardés en ennemis…"

CONAKRY-Le président de la Transition a lancé ce mardi 22 mars 2022, les assises Nationales, axées sur la « vérité » et le « pardon ». A l'occasion du lancement de ce « coup d’envoi » au Palais Mohamed V devant un parterre d’invités, Mamadi Doumbouya a fixé le cap de ces six semaines de débats.

« A partir de ce 22 mars, nous chercherons dans le tréfonds de nos âmes, la force qui nous permettra de nous regarder en face, bien en face pour dire ce que nous nous sommes infligés. Nous nous sommes assez regardés en ennemis, trop de défiance remontant mille et une souffrance, trop de méfiance enfantant des rigoles de larmes passées sous silence », a-t-il lancé à l’entame de son discours.

Mamadi Doumbouya admet que durant toutes ces décennies, les guinéens n’ont cessé de se faire du mal. Les soleils pâles ont succédé des nuits sans étoiles, a-t-il dit, soulignant qu’il est temps de s'arrêter un instant et de purifier le ciel guinéen.

« Il y a tant de beauté à y inscrire… nous sommes tous les dépositaires de cette lumière léguée par nos ancêtres et qu'il faut préserver. C'est vers ceux-ci que je tends chaque jour mes modestes mains, afin de recueillir leurs bénédictions pour avoir la force et l'humilité de vous servir dans l'unité. L'unité de notre pays est la pierre de mon action. Je vous l'ai dit le 05 septembre 2021, je vous ai fait la promesse de porter à bout de bras notre volonté, notre aspiration de pardon et de rassemblement. Se rassembler pour avancer, se retrouver pour pleurer ensemble parce que nos âmes sont communes, parce que nos blessures sont communes, nos colères toutes aussi communes », a ajouté le dirigeant guinéen.

Il explique qu’à y voir de près la société guinéenne, il est facile de constater que quelque chose ne fonctionne pas. Aujourd'hui, note-il, c'est une évidence de relever que notre vivre ensemble est fortement entravée, le tissu social fragilisé, constate le président du CNRD.

« Les causes de cet état de fait sont multiples et complexes. Cependant, un effort se situe, les responsabilités s'imposent enfin à nous tous. Partant de ce constat, j'ai tenu à l'organisation de ces assises nationales dénommées journées de vérité et de pardon pour ainsi donner une occasion historique et unique aux Guinéens de se regarder en face, bien en face, les yeux dans les yeux et de parler franchement, à cœur ouvert ».

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com