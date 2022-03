France : premier titre en carrière pour Abdoulaye Sylla ?

CONAKRY- Abdoulaye Sylla va peut-être vivre une fin de saison folle en France. Sociétaire du FC Nantes depuis de nombreuses années et le centre de formation, le défenseur international guinéen s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France de football, qui se disputera face à l’OGC Nice le dimanche 8 mai 2022. A cette occasion, le jeune et prometteur défenseur central tentera d’écrire la première ligne de son palmarès, et d’offrir le premier trophée majeur à son club depuis le titre de champion de France en 2001.

Même si le FC Nantes ne sera pas favori, la partie sera donc sans doute suivie avec attention chez les Sylla, tout comme chez les amoureux du football guinéen dans sa globalité. On rappelle qu'à seulement 21 ans et déjà doté de facultés dantesques, Abdoulaye Sylla représente certainement l'avenir du Syli national à son poste. Titulaire contre le Kosovo en juin 2021 et appelé contre la Guinée-Bissau en septembre de la même année, le natif de Conakry est d'ailleurs déjà dans les esprits de Kaba Diawara et de son staff.

En ce qui concerne le championnat de France de Ligue 1, Abdoulaye Sylla et le FC Nantes sont en outre également bien placés, puisqu’ils pointent actuellement en septième place du classement, à seulement sept unités des places qualificatives en Ligue des Champions. Titulaire une fois cette saison en championnat, contre Nice justement, le défenseur guinéen peut donc vivre une fin de campagne extraordinaire avec les siens, ponctuée d’une qualification en coupe d’Europe. Quand on sait que Nantes ne s’est plus qualifié pour une compétition internationale depuis la saison 2001-2002, on comprend l’énorme travail que sont en train de réaliser les Canaris. Et Abdoulaye Sylla est sans doute fier d’en faire partie.