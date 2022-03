Entrepreneuriat : Enabel valorise les talents des Femmes…

CONAKRY En lien avec la Journée Internationale des femmes dont le thème cette année est « l’égalité aujourd'hui pour un avenir durable », Enabel en Guinée a organisé, en partenariat avec l’ONG belge Lady agri, la journée "Talents de femmes". Elle a mobilisé plusieurs PME ainsi que des structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat, autour de diverses activités destinées à célébrer l’entrepreneuriat des femmes.

Le mois de mars est l’occasion, chaque année, de réfléchir à la condition féminine, d’appeler au changement et célébrer les modèles féminins de réussite. Aussi bien pour la Coopération belge au développement que pour Enabel en tant qu’organisation, l’égalité des genres et les droits des femmes constituent des priorités. D’où leur prise en compte, de manière transversale, dans ses programmes et Interventions.

Pour célébrer le 08 mars de cette année, le projet Entrepreneuriat féminin, mis en œuvre par Enabel dans le cadre de la coopération bilatérale Guinée-Belgique 2019-2023, a organisé « Talents de femmes ». L’initiative a réuni plusieurs entrepreneures autour d’une exposition-vente, d’un défilé de mode, d’un panel et d’un concours de business pitch.

Au total, 30 entrepreneures ont exposé leurs différents produits et services. Les 30 exposantes suivent par ailleurs un parcours d’accompagnement dans le cadre du programme « pépites », une composante du projet ‘’Entrepreneuriat féminin’’ et sont issues de différents secteurs : agroalimentaire, teinture, mode, évènementiel, design, digital, bâtiment, valorisation des déchets… « Nous voulons tous atteindre l'égalité des genres. Pour y arriver, il faut forcément passer par l'autonomisation des femmes. C’est pour cela que nous sommes ici, avec Enabel, pour célébrer les talents féminins » a expliqué Fatoumata Barry, gérant du « village artisanal de Bély », une entreprise bénéficiaire du programme « pépites ».

« Ce cadre est aménagé pour les femmes entrepreneures que nos différents projets et programmes accompagnent sur l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Nous avons voulu contribuer à leur donner plus de visibilité, à valoriser leurs produits et services et à les mettre en relation avec nos autres partenaires, notamment les structures étatiques et les institutions bancaires », a expliqué Oury Aïssatou Diallo, Intervention Manager du projet Entrepreneuriat féminin d’Enabel.

L’animation d’un panel a été l’autre activité de cette journée. Ce fut l’occasion, pour plusieurs experts et entrepreneurs, de débattre de questions relatives au secteur privé, notamment l’accès au financement et au marché. Ces questions, comme d’autres liées à l’appui à l’entrepreneuriat, retiennent particulièrement l’attention de l’Agence de Promotion des Investissements Privés, l’APIP, un partenaire clé de Enabel : "Enabel est un de nos partenaires techniques et financiers avec qui nous mettons en place différents programmes. L’objectif, à travers cet évènement, est de mettre à l'honneur toutes les femmes que nous accompagnons, de les valoriser, de montrer qu’elles sont actives, et de montrer l’impact des différents appuis dont elles bénéficient » a laissé entendre Marie Yollande Coll, Directrice générale adjointe de l'APIP, l'une des animatrices de ce panel.

À la suite du Panel, s’en sont suivis deux autres activités : d’abord un concours de Business Pitch, opposant plusieurs entrepreneures, pour montrer l'impact de l'appui de Enabel sur le développement et la croissance des entreprises guinéennes, ensuite un défilé de mode qui visait à mettre en lumière le savoir-faire des femmes guinéennes et promouvoir le contenu local.

La journée « Talents de femmes » a été clôturée en beauté par une soirée Dîner & Speech qui a réuni des invités selects. À cette occasion, l’ambassadeur du Royaume de Belgique a rappelé que le portefeuille bilatéral Guinée-Belgique est « orienté autour du soutien à l’entrepreneuriat sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou et intervient également dans le domaine de la santé sexuelle et productive et, de manière transversale, dans le renforcement de capacités ». Poursuivant, l’Ambassadeur Guy HAMBROUCK, a précisé que dans ce portefeuille, la Belgique a tenu à ce que « l’entrepreneuriat féminin fasse l’objet d’une approche et de moyens spécifiquement affectés, pour contribuer à la professionnalisation des femmes entrepreneures, à la facilitation de leur accès au marché et aux mécanismes de financement, également au renforcement de leurs capacités ».

À préciser que cette activité a connu la présence des Ministres Lansana Béa Diallo (Jeunesse et Sports), et Mamadou Nagnalen Barry (Agriculture et Élevage) qui ont tous les deux salué l’excellence des relations entre la Guinée et la Belgique.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023