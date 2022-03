Urgent-Kankan: Des jeunes érigent des barricades…

KANKAN- La matinée de ce dimanche 20 mars 2022, a été très agitée à Kankan, la capitale de la Haute Guinée.

Des jeunes de la commune urbaine ont investi les rues pour réclamer une meilleure déserte en courant électrique. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre.

"Nous demandons un retour immédiat du courant électrique dans la ville. On en a mare. Au temps d'Alpha Condé, c'était pas comme ça. On va protester jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Il faut le courant, on demande que ça", a dit un jeune manifestant en colère.

Ces protestataires ont érigé des barricades tout au long des différents axes des quartiers Heremakono 1 et 2, dans la commune urbaine. Ce qui a suscité des accrochages entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il y a eu des jets de pierres contre des gaz lacrymogènes.

Sur les pancartes que brandissaient les manifestants, on pouvait lire : ''Pas courant, pas dors''.

Nous y reviendrons!

Depuis Kankan, Facely Sano

Pour Africaguinee.com