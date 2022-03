Unification du patronat guinéen : la touche de KPC saluée par Chérif Abdallah

Ce jour, samedi 19 mars 2022, le Président du Groupement Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA), Monsieur Abdallah CHERIF a rendu une visite de courtoisie au Président du Groupe GUICOPRES en vue de le remercier et féliciter au nom de son organisation, pour l’aboutissement de son combat sans cesse renouvelé pour l’unification du patronat guinéen dont il est le premier Vice-président, délégué à l’International. Aussi, il l’a félicité pour sa nomination au prestigieux poste de deuxième Vice-président du COCAN 2025.

En outre, le Président du GOHA a exprimé à son frère et ami, son engagement et sa disponibilité à accompagner le Président du CNRD le Colonel Mamady DOUMBOUYA et l’ensemble du Gouvernement pour la réussite des chantiers de la Transition dans la quiétude.

Les deux hommes d’affaires ont apprécié à sa juste valeur, la volonté politique fortement exprimée du Chef de l’Etat de faire de la mise en œuvre du contenu local par le secteur privé guinéen, le moteur du développement national ; ils ont convenu de se retrouver souvent dans l’objectif d’une unité d’action de leurs organisations respectives pour le bien de la Guinée et des Guinéens.

Vive le secteur privé unifié et citoyen au service d’une Guinée prospère.