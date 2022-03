Heurts à Kankan : « CNRD zéro…les agents nous insultent pères et mères »

KANKAN-Des heurts ont éclaté ce dimanche 20 mars 2022 dans la ville de Kankan, en Haute Guinée.

Des échauffourées ont rythmé la journée notamment au quartier Hérémakono 1 et 2 dans la commune urbaine, quartier où réside la famille du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya.

Des barricades ont été érigés çà et là dans le quartier. Des jeunes en colère réclamant une meilleure déserte en électricité dans la ville, ont fustigé le comportement des forces de l’ordre.

"Les agents nous ont jeté des gaz ici. Ils nous insultent pères et mères. Ils ont même jeté des gaz lacrymogènes dans nos familles. Mais on ne va pas se laisser faire... On ne demande que le courant. Rien que le courant électrique dans notre quartier", dénonce un manifestant.

Une autre manifestante d’enfoncer le clou : "Doumbouya zéro, ta famille se trouve dans notre quartier, ça fait un mois au moins qu’on n’a pas le courant, ni d’eau dans les robinets…"

Cette manifestation a paralysé toutes les activités dans le quartier Héremakono 1 et 2 où réside la famille du président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya.

Les femmes dudit quartier n'entendent s’arrêter. Elles menacent d'investir les rues ce lundi 21 mars dans la commune urbaine de Kankan, pour réclamer l'amélioration de la déserte d'électricité et d'eau dans les robinets.

A suivre…

De Kankan, Facely Sanoh

Pour Africaguinee.com