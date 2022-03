L’Espagne s’engage dans une nouvelle relation « ambitieuse » avec le Maroc…

MADRID- L’engagement a été pris ce vendredi 18 mars 2022 par le Président du Gouvernement espagnol. Pedro Sanchez a indiqué que son Gouvernement va garantir la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc.

"Nous entamons aujourd'hui une nouvelle étape des relations avec le Maroc, basée sur le respect mutuel, l’application des accords, l'absence d'actions unilatérales et la transparence et la communication permanente. Cette nouvelle étape sera développée (...) sur une feuille de route claire et ambitieuse. Tout cela afin de garantir la stabilité, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la prospérité de nos deux pays", précise un communiqué de la Présidence du gouvernement espagnol.

L’Espagne s’engage également à rétablir la circulation normale des personnes et des biens dans un esprit de pleine coopération.

A travers un communiqué, le Cabinet Royal du Maroc a indiqué que l’Espagne reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc. Pedro Sanchez a souligné que « L’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend », selon un communiqué du Cabinet Royal du Maroc.

L’Espagne s’est aussi engagée à construire « une nouvelle relation, basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signées par les deux parties et l’abstention de toute action unilatérale, à la hauteur de l’importance de tout ce que nous partageons », a affirmé le Président du Gouvernement espagnol dans son message adressé au Roi Mohammed VI.

A noter qu’une visite du Président du Gouvernement espagnol au Maroc a été programmée. Elle devrait permettre l’élaboration d’une feuille de route de cette nouvelle coopération entre les deux Etats.

