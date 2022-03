L'audio explosif d’Alpha Condé : "ça ira très mal…il faut qu'on soit en ordre de bataille"

Alpha Condé fait encore parler de lui. Moins de 24 heures après la sortie d’une vidéo dans laquelle on voit l’ancien dirigeant guinéen en train de converser avec des convives, un fichier audio explosif vient de sortir. S’agit-il d’une fuite organisée ?

Dans l’élément sonore qui tourne en boucle dans des plateformes de messagerie instantanée, on entend Alpha Condé aborder plusieurs sujets. D’une voix rassurante, on l’entend parler de la stratégie à adopter pour éviter l’implosion du RPG arc-en-ciel, comment gagner face à Cellou Dalein Diallo, mais aussi face à Lansana Kouyaté (en Haute Guinée). Ce n’est pas tout, il révèle que Dr. Faya Milimouno l’avait soutenu et prédit également un avenir « sombre » pour la Guinée.

Hausse des prix : "en Guinée ça va aller très mal"

« Il va y avoir des crises partout en Afrique. Il faut que le parti soit en ordre de bataille parce qu’en Guinée ça va aller très mal. Dans tous les autres pays, ça va aller très mal, mais particulièrement en Guinée parce que tous les prix sont montés. Tous les prix vont monter en flèche », a-t-il prédit.

Gestion et réunification du RPG arc-en-ciel

Alors que le RPG arc-en-ciel est pleine tourmente ces dernière semaines, Alpha Condé a préconisé des pistes pour sa réunification et le rendre plus solide. « Il faut qu’il y ait Damaro, qu’il y ait Kalil (Kaba), Kassory, Zakaria Doumbouya…pour une gestion collégiale. Il faut permettre que les jeunes qui sont pour Kalil se retrouvent. Il faut aussi un peulh, Bantama…Pour éviter des divisions, il faut mettre en place une gestion collégiale », l’entend-on déclaré dans le fichier sonore dont ignore la date d’enregistrement.

Faya m’avait soutenu…Comment gagner « encore » sur Cellou Dalein Diallo…

« Pour le moment, on a deux défis : nous réunir et tirer les autres. Par exemple, Faya m’avait soutenu, ensuite à travers deux filles là de Labé, on peut gagner les gens de Cellou avec qui j’avais commencé de travailler. Il faut élargir et tirer le tapis sur Cellou. Il y a des gens qui peuvent nous aider et qui avaient commencé de travailler avec les gens de Cellou. Il y a un certain nombre de jeunes qui veulent le déstabiliser. Sidya, ses gens sont plutôt avec nous, Cellou une bonne partie de ses gens sont avec nous. Je crois qu’il est déçu et je pense c’est eux (les militants de Cellou) qui vont s’opposer de plus à Doumbouya », a-t-il dit.

A suivre…

Africaguinee.com