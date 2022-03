Dr Faya brise le silence : "Quand le Président Alpha Condé dit que je l'ai soutenu…"

CONAKRY-Dans un audio " explosif" paru ce samedi 19 mars, l'ex Président Alpha CONDÉ renversé le 05 septembre 2021, a évoqué plusieurs stratégies qu’il envisage mettre en œuvre pour reconquérir le Pouvoir. Dans ses propos, il a cité le nom de Dr. Faya Milimouno, qu’il considère comme un allié.

"Pour le moment, on a deux choses à faire, nous réunir et tuer les autres. Par exemple, Faya m’avait soutenu, ensuite à travers deux filles là de Labé, on peut gagner les gens de Cellou avec qui j’avais commencé de travailler. Il faut élargir et tirer le tapis sur Cellou. Il y a des gens qui peuvent nous aider et qui avaient commencé de travailler avec les gens de Cellou. Il y a un certain nombre de jeunes qui veulent le déstabiliser. Sidya, ses gens sont plutôt avec nous, Cellou une bonne partie de ses gens sont avec nous. Je crois qu’il est déçu et je pense c’est eux (les militants de Cellou) qui vont s’opposer de plus à Doumbouya », a déclaré Alpha Condé dans l'audio.

Interrogé sur ce passage où son nom est cité, le Président de Bloc Libéral a réagi avec des interrogations. "Ce que j'ai cru comprendre dans ce qu'il (Alpha Condé, ndlr) dit, leur stratégie c'est d'abord se regrouper et tuer les autres. Danc, son objectif c'est de tuer les autres", a entamé Dr. Faya Milimouno.

Et de poursuivre : "Mais moi je ne sais pas de quel soutien dont il s'agit. Si je savais de quel soutien dont il parle je l'aurais confirmé. Je ne reconnais pas le soutien. C'est à lui à de dire de quel soutien il s’agit et d'en apporter la preuve ", a réagi le leader du Bloc Libéral.

À l'approche du double scrutin législatif du 22 mars 2020, Faya avait confirmé avoir été reçu à la Présidence par Alpha CONDÉ tout en précisant qu'il s'agissait d'une rencontre qui n'était pas politique. Si certains observateurs pensent tout s’était là, Dr Lansana Faya Millimono jure que les interprétations qui avaient suivi cette rencontre ne visaient qu’à jeter l’anathème sur lui.

"Il y a eu des rumeurs qui ont couru à un moment donné disant que Faya a été vu à la Présidence, les gens avaient dit que Faya serait nommé à l'époque, mais toutes ces rumeurs étaient construites dans le dessein de jeter l'anathème sur un leader politique. Sinon il n’en était rien. Quelqu'un ne peut sortir une preuve pour dire que Faya a bénéficié de tel décret, a reçu tel virement d'argent comme d'autres le reconnaissent d'ailleurs dans leur communication (allusion faite à Cellou). Donc, quand le Président dit que je l'ai soutenu, c'est à lui de dire en quoi je l'ai soutenu. Mais quand il dit qu'il faut détruire les autres, je me reconnais comme une cible dans la mesure où je me suis inscrit dans une opposition à son régime, pendant onze ans", a affirmé Dr. Faya Millimono.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114