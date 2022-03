Cadre permanent de dialogue : l’ANAD soumet ses propositions à Mory Condé…

CONAKRY- L’alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) a donné sa position par rapport au cadre permanent de dialogue. Après avoir été reçu par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, ce bloc politique dirigé par Cellou Dalein Diallo, se dit favorable à un dialogue réunissant le CNRD et Gouvernement, les Partis politiques, les partenaires techniques et financiers et la CEDEAO qui joueraient le rôle de facilitateur.

Les sujets à débattre sont essentiellement politiques. Il s’agit notamment de la constitution, du code électoral, de l'organe de gestion des élections, du fichier électoral et du chronogramme.

« La spécificité du contexte national qui est marqué par la rupture de l'ordre constitutionnel et l'instauration d'une période transitoire milite en faveur de la mise en force d'un organe délibératif à caractère politique. Sans pour autant négliger le fait que la transition interpelle l'ensemble des secteurs de la société, il est essentiel que le cadre de dialogue ne concerne que les représentants des autorités de la transition (CNRD et Gouvernement), les Partis politiques, les partenaires techniques et financiers et la CEDEAO qui jouerait le rôle de facilitateur pour aviver, entre les acteurs du dialogue, la confiance qui est un levier nécessaire pour sa réussite », mentionne l’ANAD dans une lettre adressée au ministre Mory Condé.

La note consultée par Africaguinee.com précise que la nature des sujets qui seront objets des débats au sein du cadre de dialogue doivent toucher les sujets de nature politique afin d'éviter les écueils et les blocages.

« Toutefois, la complexité de la marche du monde et l'interconnexion entre la plupart des sphères d'activités doivent amener le cadre de dialogue à se saisir de toute question susceptible d'avoir des effets déterminants sur l'évolution et la finalisation de la transition. Il s'agira principalement de la constitution, du code électoral, de l'organe de gestion des élections, du fichier électoral et du chronogramme », lit-on sur la lettre signée par Dr. Fodé Oussou Fofana.

L'ANAD assure qu’elle mettra tout en œuvre pour un « dialogue constructif et efficace » permettant une transition réussie et apaisée pour la Guinée.

Oumar Bady Diallo

