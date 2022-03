Mamadi Doumbouya insiste : "Il faut éviter les erreurs du passé..."

CONAKRY-De plus en plus critiqué par une partie de la classe politique et de la société civile, Mamadi Doumbouya, le chef de la junte continue de dérouler son agenda.

Alors que le manque de visibilité sur le calendrier de la transition commence à agacer certains acteurs politiques, le Président de la Transition s’apprête à mettre en exécution une autre de ses promesses tenues en fin d’année 2021, dès la semaine prochaine. A savoir, l’organisation des Assises Nationales qui démarreront le 22 mars 2022.

Ce jeudi 17 mars, il a rappelé toute l’importance qu’il accorde à ces assises qui, faut-il le rappeler, ne font pas l’unanimité. Pour certains détracteurs sceptiques, toutes les conditions ne sont pas réunies pour organiser ces assises.

Mais Mamadi Doumbouya y tient. Il a instruit son Gouvernement de s’impliquer pour leur réussite. « Ces Assises Nationales doivent être organisées avec sérieux et de façon dépolitisée », a-t-il insisté devant les membres de son gouvernement, insistant qu’il faut « éviter les erreurs du passé ».

Pour lui, important de « se parler » et « d’écouter le peuple » en vue de déterminer la marche à suivre dans le cadre de la refondation de l’État.

A suivre…

Africaguinee.com