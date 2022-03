LDC Africaine : Fin de parcours pour le Horoya AC de Conakry...

SETIF-Seul représentant Guinéen à la Ligue des champions Africaine, le Horoya Athlétic club a été sorti ce vendredi 18 mars 2022 par le club algérien de Setif en phase de groupe.

Après sa victoire retentissante la semaine dernière face au leader, le Raja de Casablanca (2-1), le club de la banlieue de Conakry a manqué le coche ce vendredi contre l'entente de Setif, battu (3-2).

Les poulains de Lamine Ndiaye, étaient pourtant bien partis en réussissant l'ouverture du score par le Ghanéen Bafour Sébe à la 24ème minute. 1-0, un score qu'ils garderont jusqu'à la fin de la première explication.

Dès la reprise, c'est les locaux qui mettent la pression et parviennent à égaliser à la 46ème minute. Quinze minutes plus tard, c'est le feu follet Morlaye Sylla qui, d'un plat du pied, donne l'avantage au HAC à la 59ème minute 2-1. Pensant avoir réussi le plus difficile, le HAC se voit rattraper par le SETIF à la 87ème avant une explusion du buteur Morlaye Sylla.

Six minutes plutard, Ben Ayyad, sur coup franc trompe une seconde fois le portier Moussa Camara et donne l'avantage aux siens.

Ce but qui donne la victoire au Setif sonne le clap de fin pour le Horoya Athlétique Club dans cette compétition africaine.

Le club de Matam sort par la petite porte en héritant de la quatrième et dernière place du Groupe avec seulement 3 points derrière la Raja 12 points, Setif avec 9 longueurs et le club sud Africain AmaZulu qui totalise 6 points.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel:(+224) 655 311 113