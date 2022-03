Education : Tenue à Conakry de la deuxième session ordinaire du PRePEF

CONAKRY-La deuxième session ordinaire du comité de pilotage et de coordination du projet de résultats aux préscolaires et à l’enseignement fondamental (PRePEF) s’est tenue à Conakry ce vendredi, 18 mars 2022. C’est le ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing qui a procédé au lancement officiel des travaux qui doivent déboucher sur l’élaboration d’un rapport synthèse visant à faire avancer le projet.

Initié par le ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, le PRePEF a pour but de palier les insuffisances dans l’éducation et particulièrement celle de la jeune fille. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions USD, ce projet à cause de la pandémie du Covid-19 et le changement anticonstitutionnel intervenu en Guinée le 05 septembre 2021, a connu un retard dans son exécution qui se chiffre à 03 %. A travers la présente session qui s’est ouverte sous le magistère du ministre de tutelle, les participants vont se pencher sur les dispositions à prendre pour la mise en œuvre de ce projet d’une grande importance.

« Avec cette reprise, on est en train de mettre les bouchées doubles. Il y a eu d’abord le retard dans le démarrage effectif du projet mais aussi des facteurs liés à la maladie et l’arrêt lié au changement institutionnel en Guinée. C’est la raison surtout de cette deuxième session à laquelle nous avons invité les services techniques et les services chargés de la mise en œuvre de ce projet pour que chacun sache ce qu’il doit faire pour que le projet puisse aller en avant. Nous remercions les autorités pour l’appui qu’elles sont en train de nous apporter pour que le projet puisse aller à une vitesse de croisière », a dit Abdoulaye Kaba, coordinateur national du PRePEF.

En sa qualité de président du comité de pilotage de coordination et ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing a mis l’accent sur les avantages du PRePEF. Selon lui, le PRePEF vise le renforcement de l’accès, de la qualité du préscolaire et de l’enseignement fondamental ainsi que le renforcement de la capacité de gestion du système éducatif pour de meilleurs résultats.

« Ce projet s’inscrit donc en droite ligne des objectifs du programme décennal de l’éducation en Guinée (2020-2029). Le PRePEF interviendra dans la réhabilitation de certaines cantines scolaires, la construction de classes scolaires, la formation des enseignants et éducateurs, l’appui aux directeurs d’écoles et chefs d’établissements, l’évaluation des performances dans l’enseignement fondamental », a déclaré Guillaume Hawing.

Poursuivant, le ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, a précisé que l’octroi de ce fonds par la Banque mondiale vise à répondre aux défis relevés dans le rapport d’Etat du système éducatif national. Il s’agit dit-il du faible taux de préscolarisation 9% constaté en Guinée particulièrement en milieu rural, du résultat médiocre au niveau de l’enseignement fondamental, de la non utilisation des technologies numériques dans le cadre de l’enseignement en Guinée, du manque d’une base de données fiable pour aider à la prise de décision etc.

« Je suis très content qu’une exécution efficace et efficiente de ce projet contribuera durablement au processus de changement prôné par le président de la transition, chef de l’Etat, commandant en chef des forces armées, son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya. C’est pourquoi, je voudrais vous exhorter à examiner avec beaucoup d’objectivité le PTBA qui vous sera soumis par le projet avant de procéder à son approbation tout en prenant soin de retenir les activités réalisables, pertinentes liées à nos choix stratégiques et en harmonie avec la politique nationale de l’éducation », a lancé Guillaume Hawing.

