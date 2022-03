Pierre-Emerick Aubameyang va disputer son premier Clásico et il est attendu...

Très décrié lors de son arrivée en Catalogne, Pierre-Emerick Aubameyang a rapidement répondu présent avec le FC Barcelone. Auteur d’une première partie de saison compliquée avec Arsenal, le Gabonais, arrivé libre cet hiver, est aujourd’hui une très bonne pioche pour le Barça, et Xavi ne boude pas son plaisir.

Ce dimanche, Pierre-Emerick Aubameyang va disputer son premier Clasico. Une rencontre évidemment hors du temps et de l’ordinaire, même si pour la première fois depuis 15 ans il n’y aura ni Lionel Messi à Barcelone, ni Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Pour autant, cette rencontre s’annonce très intéressante puisqu’elle pourrait permettre aux Merengue de confirmer leur domination en Liga, tandis que le Barça pourrait valider sa montée en puissance avec Xavi aux manettes.

Pour ce déplacement au stade Santiago Bernabeu, le Real part logiquement favori, d’autant plus que les Madrilènes ont remporté les deux matchs cette saison contre le Barça à Barcelone : 2-1 en Liga, 3-2 en Supercoupe d’Espagne. Selon les experts en paris foot de bwin, la cote d’une victoire du Real est de 2,00 contre 2,90 pour le FC Barcelone. Le match nul, de son côté, est fixé à 3,50.

Depuis trois mois maintenant, le club culé progresse à vue d’oeil et le mercato hivernal, soldé par les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, a franchement aidé le technicien à mettre en place ses idées de jeu.

Parmi toutes ces signatures, Aubameyang est probablement la plus belle pioche du Barça puisqu’il est arrivé libre de tout contrat en provenance d’Arsenal. En galère à Londres, où il trainait clairement son spleen, celui qui a planté 92 buts en 163 matchs avec les Gunners est revenu de nulle part au Camp Nou. Après un passage par l’Afrique et la CAN, le Gabonais a rapidement prouvé sa qualité dans l’équipe, d’autant plus qu’il a motivé, aussi, Ousmane Dembélé à retrouver l’équipe. Du haut de ses 32 ans, l’ancien stéphanois, qui a signé 6 mois plus une année en option devrait, rien qu’avec ces deux premiers mois, prolonger l’aventure avec le Barça. En 9 matchs, Aubameyang a déjà planté 6 buts, soit un de moins qu’avec Arsenal sur la première partie de saison.

Rapide, technique et efficace devant les buts, PEA fait beaucoup de bien à l’équipe et aura un gros rôle à jouer contre le Real Madrid. « Auba (Pierre-Emerick Aubameyang) a été un superbe cadeau tombé du ciel pour nous car il est très positif. Il a très bien réagi avec le vestiaire. Il s'est rapidement adapté aux besoins de l'équipe et aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Il trouve des ouvertures en profondeur. Il peut créer des occasions, il marque des buts, il travaille dur pour l'équipe. Il met les défenseurs centraux et le gardien de but à l’épreuve. C'est un privilège de le diriger et nous savons qu'il peut donner beaucoup de buts à l’équipe » a déclaré Xavi ce week-end après la victoire contre Osasuna (4-0), soldée par un but d’Aubam’.

Quoi qu’il en soit, le Stade Bernabeu devrait offrir une très belle ambiance, surtout une semaine et demi après la qualification en quart de finale et la victoire exceptionnelle contre le Real Madrid !