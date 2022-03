Guinée : "déçu" du CNRD, Cellou perd son "optimisme" pour la suite de la transition

CONAKRY-Six mois après la chute d’Alpha Condé, renversé par Mamadi Doumbouya, Cellou Dalein Diallo ne cache plus sa « déception » par rapport à la marche du pays.

Le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) reproche à la junte de n’avoir pas tenu ses engagements initiaux à mettre fin au dysfonctionnement des institutions, à l'instrumentalisation de la justice et à organiser le retour rapide à l'ordre constitutionnel à l'issue d'élections inclusives, libres et transparentes.

« Six mois après (le coup d’Etat), nous sommes plutôt déçus car, jusqu'à présent, nous n'avons pas de visibilité. On ne sait pas quand la transition va prendre fin. Aucune date n'a été donnée par la junte, qui a exclu la classe politique de la gestion de cette transition. Nous avons réclamé un dialogue politique pour définir ensemble le contenu de la transition, sa durée, le statut de l'organe de gestion des élections, comment disposer d'un fichier qui reflète fidèlement le corps électoral guinéen, mais nous ne sommes pas écoutés », dénonce Cellou Dalein Diallo, dans un entretien avec Le Point.

La junte sous la houlette du département de l’administration du territoire et de la décentralisation a entamé, cette semaine, des concertations en vue de la mise en place d’un cadre de dialogue politique permanent. Une ouverture obtenue au « forceps » qui ne rassure guère le leader de l’UFDG. Il avoue avoir perdu son optimisme quant à la suite de la transition en cours.

« Je dois avouer que je suis un peu sceptique car depuis six mois rien n'a bougé. On s'interroge donc sur la volonté de la junte. Est-elle disposée à rendre les pouvoirs aux civils dans un délai raisonnable ? Veut-elle rester aussi longtemps que possible ? À défaut d'être candidat, n'aura-t-elle pas de candidat ? Les Guinéens s'interrogent actuellement. Ils n'ont pas encore les réponses », s’inquiète Cellou Dalein Diallo.

A suivre…

Africaguinee.com