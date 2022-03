Genève : Plusieurs activistes des Droits de l’Homme dénoncent l’enrôlement des enfants sahraouis dans les camps de Tindouf

GENEVE- Plusieurs acteurs de la société civile ont dénoncé l’enrôlement des enfants sahraouis dans les camps de Tindouf. Organisé par l’ONG « Africa Culture International », ce panel qui s’est tenu à Genève dans le cadre des travaux de la 49ème session du Conseil des Droits de l’Homme, a connu la participation de plusieurs activistes des provinces du sud.

Lors de ce panel, Mme Aicha Duihi a dénoncé l’endoctrinement et l’enrôlement des enfants par le Polisario dans les guerres. Selon elle, cela constitue un crime contre l’être humain de façon général. Mme Aicha Duihi a aussi rappelé que le phénomène des enfants soldats dans les camps de Tindouf constitue un danger pour l’ensemble de la région de l’Afrique du Nord.

Dans le même sens, M. Moulay Lahcen Naji, Président de la CIDH, a dénoncé une violation grave du droit de l’enfant et de l’être humain en général. Cet activiste invite l’Union Africaine et le Conseil de paix et de sécurité de l’organisation africaine à assumer ses responsabilités quant au phénomène de l’enrôlement par le Polisario des enfants.

De son côté, M. Hamada Labbihi a fait un témoignage sur la vie qu’il a menée pendant qu’il n’avait que 9 ans. Malgré son âge à l’époque, il a été envoyé au Cuba, dit-il, pour être endoctriné et obligé à porter les armes. Selon lui, environ 20% des combattants du Polisario avaient un âge inférieur à 16 ans.

Pour M. Said Achmir, le cas des enfants soldats dans les camps de Tindouf est une « responsabilité de l’Algérie » qui doit être saisie par les institutions onusiennes chargées des Droits de l’Homme.

A la fin de leur panel, les participants ont fait une déclaration commune dans laquelle ils ont condamné avec la plus grande fermeté les violations commises à l’égard des enfants dans les camps de Tindouf et au recrutement forcé dans les rangs des milices.

« Nous appelons à la libération immédiate de tous les enfants enrôlés et à la responsabilisation de tout État ou organisation terroriste qui fournit au Polisario les armes (…). Nous appelons de toute urgence à l’État algérien à assumer ses responsabilités internationales afin de mettre un terme à l’utilisation d’enfants dans des actions militaires et à leur enrôlement sur son propre territoire », pouvait-on entre autres lire dans cette déclaration.