Après sa rencontre avec Kassory, Diané et cie, Damaro précise : "c'est toujours le statu quo…"

CONAKRY- La hache de guerre est-elle définitivement enterrée entre les hauts dirigeants du RPG-arc-en-ciel suite à la désignation (contestée) de Kassory Fofana à la tête du parti ? Rien n’est moins sûr.

Et pour cause, alors que les commentaires vont bon train depuis la rencontre des ténors de l’ancien parti présidentiel, l’honorable Amadou Damaro Camara a fait une importante mise au point.

Interrogé ce jeudi 17 mars 2022 par Africaguinee.com, l’ancien président de l’Assemblée Nationale a situé la rencontre entre lui Dr Diané, Kassory Fofana et compagnie, dans un cadre plutôt « amical ». Cette figure majeure du parti fondé par Alpha Condé indique c’est toujours le statu quo en ce qui concerne la crise qui mine le parti.

M. Camara persiste et signe qu’il n’a nullement été associé ou informé du processus ayant débouché à la désignation des nouveaux « dirigeants » du parti.

"On est des amis, on peut se fréquenter, on se peut se parler. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Mais en ce qui concerne le parti, c'est toujours le statu quo. On ne m'a pas informé, on ne m'a pas consulté. Donc, pour le moment, je n'ai absolument rien décidé », a-t-il précisé.

A suivre…

Africaguinee.com