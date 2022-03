Transition : Les 126 promesses phares de Doumbouya passées au crible...

CONAKRY-A peine six mois de gouvernance, le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CRND) a déjà tenu 126 promesses réparties entre huit (08) axes et dix-huit (18) secteurs. C’est ce qui ressort du rapport produit par l’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) à travers son projet Lahidi sur la transition politique en cours en Guinée depuis le 05 septembre 2021.

Les données contenues dans six (06) documents ont été collectées et analysées. Ces engagements sont principalement issus de la charte de la transition (23 engagements), du discours du 1er novembre du Colonel Mamadi Doumbouya (04 engagements), de la feuille de route du gouvernement du Premier ministre, Mohamed Béavogui (76 engagements), du discours d’investiture du président de la transition (02) engagements, du discours du Colonel Mamadi Doumbouya lors des concertations avec les Forces vives (13 engagements) et du discours du 06 septembre 2021 du président du CNRD (08 engagements).

« Dans le cadre de la transition, à partir de ces promesses-là, nous pouvons dire que les secteurs administration publique, justice, économie-finances et mines sont les plus dominants parce que ; tout simplement ces secteurs recensent le plus grand nombre de promesses. Le secteur qui a le plus grand nombre de promesses c’est le secteur administration publique (28 promesses dont 14 sont issues de la feuille de route du gouvernement). Nous pouvons citer la promesse qui est de prendre toutes les mesures pour appuyer le CNT dans l’élaboration, la divulgation et l’adoption par référendum d’une nouvelle constitution », explique le président de l’Ablogui, Alpha Diallo.

En ce qui concerne les autres secteurs prédominants, Alpha Diallo a précisé que pour les mines, 12 promesses ont été tenues dont 10 sont issues de la rencontre entre le président de la transition avec les acteurs miniers (respect du Code minier et autres). Dans le secteur de l’économie, les promesses proviennent principalement de la déclaration de politique générale du Premier ministre (transparence dans la gestion financière de l’Eta et autres). Au niveau de la justice, 14 promesses ont été tenues comme l’engagement de la mise en place de nouveaux textes de loi pour renforcer l’indépendance de la justice mais aussi la lutte contre les crimes économiques.

Au de-là de ces secteurs, ABLOGUI a noté des promesses sur l’amélioration des conditions de la femme et une autre qui porte sur le CNT qui consiste à accorder un quota de 30% aux femmes. Dans le secteur des sports, ce sont deux promesses qui ont été tenues et toutes concernent l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Les membres de l’association des blogueurs de Guinée ont soutenu que ce premier rapport Lahidi publié ne concerne que la liste des promesses tenues. Prochainement, il s’agira d’évaluer le niveau d’exécution des 126 promesses et programmes recensés.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23