Dialogue, Crief, Assises nationales : Ce que Kouyaté et Mory Condé se sont dit…

CONAKRY- Dans le cadre des concertations politiques en cours, l’ancien Premier ministre guinéen Lansana Kouyaté et les membres de sa coalition politique dénommée « FNDC Politique » se sont entretenus ce mercredi 16 mars 2022, avec le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD).

Mory Condé et ses hôtes ont abordé quelques sujets brûlants de l’actualité du moment. Après ce tête-à-tête tenu à huis clos dans la salle de conférence du MATD, Lannsa Kouyaté est revenu sur les points évoqués.

« On a échangé sur beaucoup de sujets, notamment le cadre de dialogue que les partis politiques demandaient. Depuis quelques temps, il a reçu coup par coup beaucoup de partis. C'est tant mieux. Parce que c'est par ça qu'il y aura compréhension et entente. On va arrondir les angles et on aboutira à la transition apaisée dont on parle tant », confie le leader du PEDN (parti de l’espoir pour le développement national).

Deuxième point à l'ordre du jour, c'était les assises nationales, ajoute Lansana Kouyaté. Des assises qui, selon lui, créaient quelques incompréhensions. « Le ministre nous a donné les explications les plus claires et nous avons compris », a-t-il dit, précisant que le troisième point : « c'est la fameuse CRIEF et la moralisation de la vie Guinéenne. Et je crois qu'on s'est entendu ».

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com