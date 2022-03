Crimes économiques : l’ex ministre Zénab Dramé sera-t-elle extradée?

CONAKRY-Quel est le sort qui sera-t-il réservé à madame Zénab Dramé est accusée de détournement de 131 milliards 923 millions 644 mille 723 Gnf ?

Inculpée pour « détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité », l’ex ministre de l’enseignement technique n’a toujours pas répondu à la convocation de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF).

Alors que l’ex ministre du Budget Ismael Dioubaté cité dans la même affaire croupit à la maison centrale, dame Zénab Dramé considérée comme l’élément clef dans ce dossier, se trouve hors du pays. Sera-t-elle extradée ? Qu’est-ce que la CRIEF envisage à son encontre ? Aly Touré, procureur spécial de la Crief a apporté des éléments de réponse.

« Une convocation a été émise régulièrement en son adresse, qui a été signifiée à domicile et signifiée à ses avocats. Je rappelle qu’elle a des avocats qui sont actuellement en Guinée. La date de la comparution arrivée, les avocats sont venus voir la chambre de l’instruction pour lui faire savoir que leur cliente n’est pas en Guinée et qu’elle serait convalescente. Ils ont donc sollicité un délai pour leur accorder le temps pour qu’elle vienne en Guinée pour être entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Nous sommes à ce stade.

En tout état de cause, qu’elle vienne ou qu’elle ne vienne pas -je suis sûr qu’elle va venir parce que les avocats l’ont dit-,une procédure judiciaire est une procédure entière qui concerne des personnes qui sont sur le territoire guinéen et en dehors de notre territoire.

A ce stade on ne va pas parler d’une extradition. Mais les personnes qui sont poursuivies, si elles sont en dehors de la Guinée et qu’on sente un refus catégorique pour elles de rejoindre leur pays, nous avons des coopérations judiciaires bilatérales et multilatérales. On appelle ça l’entraide judiciaire internationale. Toute personne poursuivie par la CRIEF viendra répondre devant la CRIEF ou on la fera venir », prévient Aly Touré procureur spécial de la CRIEF.

