Biens de l'Etat : la prochaine cible de Doumbouya et du CNRD à Conakry…

CONAKRY- Le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) a dévoilé sa prochaine cible à Conakry dans le cadre de la poursuite des opérations de récupération des domaines de l’Etat.

Après les résidences de la Cité ministérielle, les occupants des résidences de la Cité Donka constituent la prochaine cible des militaires. Ainsi, les occupants de cette cité sont sommés à libérer les lieux qu’ils occupent au plus tard le 25 mars 2022.

Ce n’est pas tout. La junte militaire au pouvoir en Guinée annonce que la campagne d'identification des biens de l'Etat a permis à nouveau, de retrouver vingt-six (26) domaines bâtis de l'Etat dans le seul quartier de la minière.

« A ces précieuses découvertes, s'ajoutent aussi trois (03) villas non loin de la cité ministérielle », annonce la junte dans un communiqué signé par le colonel Sadiba Koulibaly, chef d’Etat-major général des armées.

Le CNRD et son président Colonel Mamadi DOUMBOUYA disent remercier le peuple de Guinée pour son soutien et son adhésion à ce programme vital à la refondation de notre Etat.

« Que l'opinion (nationale et internationale) soit rassurée, de la détermination totale et entière du CNRD et de tous les services concernés, à poursuivre cette opération sans répit, sur toute l'étendue du territoire national et sans aucune forme de discrimination », précise la note consultée par Africaguinee.com.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com