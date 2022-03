Elhadj Mamadou Saliou Camara prévient Kassory : "Si tu veux le pouvoir pour servir la cause d'une ethnie…"

CONAKRY-Le grand imam de Conakry Elhadj Mamadou Saliou Camara a adressé un « message » plein de sens à l’ancien premier ministre guinéen, Dr. Ibrahima Kassory Fofana, désigné récemment président du comité exécutif provisoire du RPG arc-en-ciel. Le religieux qui s’exprimait en langue locale « soussoukhoui » a averti l’ex chef du Gouvernement sur les « méfaits » de l’ethnocentrisme.

« Si tu es pour la Guinée, que Dieu t'aide dans ce sens. Si tu veux le pouvoir pour servir la cause d'une ethnie, que Dieu fasse que tu ne l’obtiennes jamais. Mais si tu veux sortir les Guinéens de la souffrance dans laquelle nous vivons, que Dieu te guide. Que Dieu t'aide. On ne veut plus d'un président ethnocentriste. Les partis ethniques, que Dieu fasse qu'ils n'aient pas le pouvoir.

Un dirigeant qui fait du communautarisme, est-ce que c’est un dirigeant ça ? Un dirigeant ne doit pas parler de sa communauté. Nous ne voulons plus de ça. Aujourd'hui tu n'es pas pour la Basse-Guinée. Tu es à la tête du RPG arc-en-ciel, l'un des grands partis de la Guinée, c'est une grande responsabilité, il faut mettre fin à cette histoire : tu es là pour une communauté", a lancé Elhadj Mamadou Saliou Camara.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com