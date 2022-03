Cas de Dr Diané, Tibou, Dioubaté et cie : le Procureur Aly Touré de la Crief apporte des précisions…

CONAKRY-Le procureur spécial Aly Touré a apporté des précisions sur plusieurs dossiers pendants devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et financières (Crief). Parmi les dossiers évoqués par le magistrat, ce mardi 15 mars 2022 lors d’une conférence de presse, figurent la détention de l’ancien ministre du Budget Ismaël Dioubaté, dame Eveline Fola Mansaré (nourrice), Tibou Kamara, tous inculpés pour « complicité de blanchiment et de détournement de deniers publics » dans l’affaire Zénab Nabaya Dramé, ex ministre de l’enseignement technique. Pourquoi l’ancien conseiller personnel d’Alpha Condé est-il en liberté alors que ses coaccusés sont en détention ? Aly Touré est aussi revenu sur le cas de Dr. Mohamed Diané dont le nom a circulé récemment sur la toile. L’ancien ministre de la Défense a-t-il été réellement convoqué par la Crief ? A quand le début des premières audiences de la Crief. Le procureur Aly Touré apporte des clarifications.

De la raison du maintien en détention de la nourrice Eveline Mansaré

« Pour le cas de Eveline Fola Mansaré, des voix se sont élevées pour dire que c'est une nourrice. Ce n'est pas le parquet qui l'a mise en prison. C'est la chambre de l'instruction qui a décidé de la placer sous mandat de dépôt au même titre que Ismaël Dioubaté. Ses avocats en compagnie des avocats de Ismaël Dioubaté ont dit qu'ils ne sont pas d'accord sur la décision qui les placés sous mandat de dépôt. C'est leur droit. C'est pourquoi on vous a dit qu'il y a beaucoup de garanties procédurales qui sont offertes aux justiciables devant la CFIEF. Les avocats ont dit qu'ils ne sont pas d'accord et ont déféré la décision de la chambre de l'instruction devant la chambre de contrôle de l'instruction qui est le second degré de la chambre de l'instruction. Cette chambre a programmé l'audience, ce qui est tout à fait normal mais il y a eu un problème. Elle a siégé, elle a pris une décision infirmant la décision plaçant les gens sous mandat de dépôt. Donc, la chambre a dit que les gens devaient être libérés. C'est ce que la chambre a dit.

Le parquet était présent à cette audience. Nous avons contesté parce qu'à l'entame de l'audience, nous avions signalé au président de la chambre que sa composition est irrégulière. Malgré tout, elle a tenu à siéger. On vous a rappelés dans l'ordonnance qui créé la CRIEF que toutes les compositions de la CRIEF se font en collégialité. Soit trois ou cinq magistrats. Dans le cas de dame Eveline, le président devait siéger avec deux autres magistrats qui devaient être ses assesseurs conseillers. Malheureusement le président de la chambre n'a pas respecté cette exigence légale. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Nous partons devant la Cour Suprême.

Nous avons fait la requête en pourvoi, ces documents ont été signifiés. A l'heure où je vous parle, le dossier est pendant devant la Cour Suprême. Donc, ce n'est que cette instance qui pourra décider du sort de ce dossier. Ce n'est pas un refus ou que le parquet de la CRIEF a un caillou à la place du cœur comme ça a été martelé dans les médias. Nous sommes des humains avant d'être des magistrats. Nous avons au sein de la CRIEF une dame qui est procureur, elle a fait des maternités. Il faut respecter la loi. Je n'ai rien contre cette dame, je n'ai rien contre Ismaël Dioubaté mais lorsque la décision ordonnant leur liberté a été prise en toute illégalité, nous sommes quand-même un parquet qui est chargé de rappeler l'existence des textes et d'exiger à ce que les textes soient respectés. Nous avons fait ce que la loi nous prescrit.

Pourquoi Tibou Kamara n’est pas détenu ?

Tibou a été entendu, inculpé et a été placé sous contrôle judiciaire. Monsieur Ismael Dioubaté et dame Eveline Fola ont été également inculpés devant la CRIEF. Dans le même dossier, les deux ont été placés sous mandat de dépôt tandis que Tibou a été placé sous contrôle judiciaire. Pourquoi ? Certains parlent de deux poids deux mesures mais nous ne l'entendons pas sous cet angle. Encore que, c'est un dossier que le parquet a reçu du Tribunal de première instance de Kaloum. (…) Alors quand le dossier de Eveline Mansaré, Tibou Kamara et Ismaël Dioubaté est venu à la phase de l'instruction, nous avons saisi la chambre de l'instruction qui les a interrogés en première comparution et les a inculpés.

En fonction des réalités du dossier, la chambre a estimé que monsieur Tibou Kamara devait être placé sous contrôle judiciaire compte tenu des charges qu'ils ont constatées dans le dossier. Ismael Dioubaté et Eveline ont été placés sous mandat de dépôt. Encore que dans la demande de notre réquisitoire que nous avons formulé devant la chambre de l'instruction, nous avons dit que ces trois devaient être détenus de préventive. Mais les magistrats de siège sont indépendants, ils ne sont pas liés par ce que nous leur demandons. Ils peuvent aller dans le sens de notre demande tout comme ils peuvent prendre le contrepied. C'est ce qui s'est passé. Nous n'avons pas d'ordre à donner à la chambre de l'instruction. C'est elle qui a estimé que Tibou devait être placé sous contrôle judiciaire et les deux autres en détention.

Cas de Dr. Diané, a-t-il été convoqué par la Crief ?

Cette convocation que vous avez vue sur internet n'est pas authentique parce que, les convocations de la CRIEF sont régulièrement signifiées par voie d'huissier. Lorsque la chambre émet une convocation, elle transmet au parquet. Le parquet en rapport avec les huissiers remet les convocations. C’est aux huissiers de les signifier aux personnes concernées. Ce n'est pas dans la presse ou sur internet qu'une personne peut apprendre sa convocation », a précisé Aly Touré, annonçant que les premières audiences de la CRIEF pourraient se tenir en début avril.

