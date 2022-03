Aliou Condé : "Ce que nous nous sommes dit avec le ministre Mory…"

CONAKRY- Dans le cadre des consultations initiées par le Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'ANAD (alliance pour l’alternance et la démocratie) dirigée par Cellou Dalein Diallo a été reçue ce mardi 15 mars 2022 par le Ministre Mory Condé, a-t-on constaté sur place. Comment les discussions se sont-elles déroulées ? Quel est le contenu du message livré par le ministre Mory Condé à ses hôtes ? Aliou Condé qui a dirigé la délégation de l’ANAD a apporté des explications.

"Les échanges ont été assez fructueux en ce sens que nous avons senti une ouverture d'esprit de leur part et nous avons aussi exprimé les mêmes préoccupations qu'eux compte tenu qu'il y avait des interprétations diverses sur la compréhension de la lettre d'invitation que nous avons reçue. Donc, nous représentants de l'ANAD étions venus pour nous enquérir auprès de monsieur le Ministre, de quoi est-ce qu'elle rime e exactement. A partir des échanges qu'on a eu, nous avons eu des éclaircissements.

Donc, puisque nous sommes des ambassadeurs de notre coalition l'ANAD, nous allons nous retourner et transmettre ce que nous avons appris ici. A savoir qu'il s'agit en fait de réfléchir sur le cadre de dialogue permanent qui va être mis en place. Quel est l'objet de ce cadre ? Quelle est sa composition ? Quelle est la durée de vie de ce cadre ? De quoi il va traiter dans les faits ? Quels sont les problèmes auxquels il va s'adresser pour que solutions soient trouvées pour le bonheur exclusive du peuple de Guinée ?

Nous pensons que c'est une bonne chose que la classe politique et tous les acteurs de la société puissent se retrouvent avec le CNRD pour qu'ensemble on se fixe les mêmes objectifs et que tous les efforts tendent vers l'atteinte de ces objectifs. Si cela est, je pense que c'est la Guinée qui gagne et que tous les guinéens trouveront leurs comptes", a expliqué Aliou Condé.

Dépôt d’un mémorandum

Il a annoncé que sa coalition déposera dans les jours à venir un mémorandum au MATD. "Nous reviendrons sous peu avec un document qui va être transmis au Ministre qui va répondre aux préoccupations qui ont été exprimées. Il faut toujours dire que l'espoir est permis, quand on est frères et qu'on accepte de se parler. Ce qui est difficile, c'est l'absence du dialogue. Dès qu'on se parle, on se rend compte qu'on appartient à la même nation et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne se donne pas les mains pour aller de l'avant. A partir du moment où il y aura un dialogue, vous verrez que l'essentielle des crises va disparaître", a précisé le porte-parole de l'ANAD à cette rencontre.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023