Tidiane Diallo confie : "Mory Condé nous a dit qu'ils n'ont pas de candidat..."

CONAKRY-Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, a entamé ce lundi 14 mars 2022, une série de rencontres avec les différentes coalitions politiques. Avec les dirigeants de l’Alliance Démocratique pour le Changement-Bloc de l’opposition constructive (ADC-BOC), les discussions ont duré une heure. Sur quoi les échanges ont-ils porté ? Dr. Ibrahima Sory Diallo précise.

"On s'est rencontré avec le Ministre (Mory Condé ndlr). Il était question de la finalisation des concertations qui doivent aboutir à la mise en place d'un cadre de concertation. Le Ministre nous a posé la question de savoir : quelle nature de dialogue voulons-nous avoir ? Nous avons répondu que nous voulons un dialogue politique, chose qui a été salué par le Ministère. Ensuite ils nous ont dit qu'ils vont demander aux autres coalitions leurs points de vue sur la même question. Chaque coalition doit donner sa position sur la nature du dialogue qu'elle estime être possible en Guinée.

Nous avons également rappelé au Ministre que les partis politiques estiment qu'il y a fossé entre eux et le Gouvernement. Donc, il faut vraiment régler ça. Nous voulons que ce cadre soit un cadre de dialogue permanent et non une concertation qui doit être convoquée par des invitations. Nous avons promis que nous n'allons pas créer des hostilités", a confié ", a expliqué Dr Ibrahima Sory Diallo, porte-parole d'ADC-BOC.

Le Coordinateur du COPPAG (Collectif des Partis Progressistes de Guinée) renchérit, précisant que les partis politiques veulent donner leur position sur les points saillants de la transition.

"Nous avons dit au Ministre que nous voulons que le dialogue soit entre le gouvernement et les partis politiques. Parce c'est dans ça que nous pourrons parler clairement, sans gêne sur la transition et sa durée mais également des élections. Tout ce qui est dialogue et concertation nous sommes pour, parce que notre combat c'est être à leur place demain. Le Ministre nous a répondu qu'il est pour et qu'eux-mêmes n'ont pas de candidat pour la présidentielle, qu'ils ne sont là que pour mettre les choses en place (…)", a aussi indiqué Amadou Tidiane Diallo.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023