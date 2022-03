Où sont passés les 103.000 euros offerts par Doumbouya aux guinéens en Ukraine? Morissanda Kouyaté précise…

CONAKRY-Pendant que certains ressortissants guinéens vivant en Ukraine commencent à se plaindre de n’avoir rien reçu du montant qui leur a été offert par le Colonel Mamadi Doumbouya, le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger a apporté des précisions ce lundi, 14 mars 2022.

Dr Morissanda Kouyaté soutient que l’argent qui s’élève à 103.000 euros est jusqu’à présent logé dans les comptes de l’Ambassade de la Guinée en Allemagne.

La situation en Ukraine reste tendue et chaque pays se bat pour évacuer ses ressortissants ou du moins leur apporter une assistance financière. C’est dans ce cadre que le président de la transition guinéenne, le Colonel Mamadi Doumbouya a offert 103 milles Euros aux guinéens impactés par cette guerre. Mais, des grincements de dents se font déjà autour du montant qui ne serait pas arrivé aux ayant-droits.

Devant la presse, Dr Morissanda Kouyaté qui préside la cellule de crise créée à cet effet, a rassuré que l’argent décaissé par les nouvelles autorités a été directement viré dans les comptes de l’Ambassade de la Guinée en Allemagne. Il reste encore dit-il, la définition des modalités pour que le processus de partage soit transparent.

« L’argent a été viré dans les comptes de notre Ambassade en Allemagne et nous avons demandé à la cellule de crise de voir qui en a besoin urgemment. Lorsque cet argent est arrivé, nous avons demandé à la cellule de crise de voir comment il fallait partager. Il y a eu des cas d’urgence en Ukraine, ils ont demandé à prendre 10 milles Euros pour faire face à ce cas d’urgence. Ils ont envoyé et le reste est là. Nous voulons montrer comment on gère l’argent public », a rassuré le ministre guinéen des affaires étrangères.

A en croire Dr Morissanda Kouyaté, des instructions fermes ont été données pour une utilisation judicieuse du montant décaissé. Tout sera mis en œuvre soutient-il pour que le processus de partage soit transparent.

« Ça sera filmé devant tout le monde et remis aux gens devant tout le monde. La Guinée verra tout jusqu’au dernier dollar. Personne ne touchera à un dollar. Lorsqu’on demande à tout un pays de faire un sacrifice, celui qui prend un franc dans ce sacrifice est sacrifié. Nous tenons à ce que cet argent qui est destiné à des personnes qui sont dans une zone de guerre leur arrive. Malheureusement nous avons vu des posts où les gens disent qu’ils n’ont rien reçu, rien n’a été partagé et ça sera fait devant tout le monde », a –t-il fait savoir.

Pour l’heure, deux cent soixante-douze (272) Guinéens vivant en Ukraine ont pu être évacués vers l’Union Européenne. Ils sont repartis comme suit : Pologne 144; France 93 ; Allemagne 24 ; Belgique 8; Italie 1; Suède 1 et Espagne 1

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : ( 00224) 623 06 56 23