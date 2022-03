La colère des élèves-maîtres à N’Zérékoré : "On nous prend pour des moutons..."

CONAKRY-Les mouvements de revendications continuent de prendre de l'ampleur dans les différentes villes du pays. A Nzérékoré, après les enseignants contractuels la semaine dernière, les élèves-maîtres de l'ENI ont manifesté ce lundi 14 mars 2022, pour exprimer leur ras-le-bol face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Tôt ce matin, ces élèves-maîtres ont pris d'assaut les locaux de leur établissement et ont bloqué l'unique entrée de la cour. "Pas de sortie pour toute la journée", confient-ils. Ces élèves réclament le payement de leur pécule qui, depuis cinq mois, reste bloqué. Ils dénoncent également le manque de formateurs au sein de leur école.

"Nous sommes confrontés à beaucoup de problème ici. La première des choses, c'est le retard des professeurs qui sont censés nous former. Pourtant si nous sommes venus ici, c'est pour être bien formés afin qu’on puisse former les enfants demain. Mais si nous ne sommes pas bien formés, quelle va être le niveau des enfants demain ? Depuis cinq mois, nous n'avons rien fait. Aujourd'hui, nous avons même honte de dire à nos parents que nous avons quitté Conakry ou ailleurs pour être là pour les études. Nous sommes fatigués de leur mentir maintenant. Nous voulons que tout le monde sache qu'à l'ENI de Nzérékoré, nous rencontrons de sérieuses difficultés ici. Les professeurs nous obligent d'acheter des brochures, même si on n’a pas d'argent.

Nous n'avons rien à manger ici, rien à boire. Nous payons chers nos logements. Pire dans tout ça, il y a aussi le retard de paiement de nos pécules. Ça fait cinq mois, nous tendons vers le sixième mois. Cette situation ne peut pas continuer. Pour vous dire la vérité, depuis que nous sommes venus à Nzérékoré, durant les cinq mois, nous n'avons rien fait de concret. On endure que la souffrance…on nous prend pour des moutons ", s'est lamenté Camara Ibrahima Sory, porte-parole des élèves-maitres.

Cet étudiant confie qu’aujourd’hui, ils sont incapables même de planifier une leçon, tout simplement parce que la formation qu’on leur a dispensée n’est pas de qualité. « On se demande pourquoi même nous sommes là. Nous avons décidé d'abord de ne pas suivre les cours jusqu'à nouvel ordre. D'ici le jeudi, nous voulons entendre quelque chose de concret qui va nous soulager, qui va nous permettre de rester dans les salles. Sinon on va entreprendre d’autres actions. Mais retenez que l'année-là, nous n'avons rien fait », déplore M. Camara.

La direction de l’ENI que nous avons tenté d'interroger face à cette situation n'a pas voulu s'exprimer. Il faut signaler néanmoins que tout le personnel reste pour le moment enfermé dans la cour y compris les grévistes.

A suivre...

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional dAfricaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43