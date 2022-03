L’Imam Saliou Camara se confie : "Pourquoi j’ai été chez Kassory…"

CONAKRY- C’est l’une des images du jour. L’imam Ratib de la grande Mosquée Fayçal a été aperçu ce lundi 14 mars au domicile de l’ex Premier Ministre, Kassory Fofana, actuel Président du comité exécutif provisoire du Rpg arc-en-ciel.

Joint par Africaguinee.com, Elhadj Mamadou Saliou Camara, a confié qu’il s’agit d’une visite de courtoisie et d’amitié. Au-delà de tout ce les gens peuvent s’imaginer, il dit que Kassory Fofana est un « ami » à lui de longue date. C’est ce qu’il a confié à un reporter d’Africaguinee.com.

« Kassory c’est mon parent et on travaille ensemble depuis des très longues années (…) Quand je l’ai appelé le matin, je lui ai dit que je voudrais aller le voir pour un autre travail. Mais à mon arrivée, je trouve beaucoup de gens à son domicile. Dieu merci, je suis resté avec eux jusqu’à ce qu’ils aient fini d’échanger avec ses visiteurs », a expliqué l’imam Elhadj Mamadou Saliou.

Cette visite d’amitié intervient alors que Kassory Fofana a été désigné premier responsable provisoire de l’ex parti au pouvoir. S’agit-il là d’une visite à visée politique ? L’imam précise : « C’est vrai que la mobilisation que j’ai trouvée en place était dans ce cadre, mais moi, je n’étais pas au courant de cela. Ma visite est loin de la politique. Quand mon fils étudiait aux Etats-Unis d’Amérique, Kassory et moi on s’entraidait. Nous travaillons entre parents, et ça, c’est depuis longtemps. Mais en Guinée, les gens aiment parler, je les laisser parler ce qu’ils veulent mais Dieu est le meilleur juge ».

« Je n’étais pas là-bas pour des questions politiques. Mais j’ai trouvé des gens sur place qui étaient là-bas dans ce cadre. Ils ont souhaité que je m’asseye à côté de Kassory. Dans de pareils cas, les gens auront du mal à faire la différence qui est venu chercher quoi. Sinon je n’étais pas au courant qu’il y a de la mobilisation chez lui, mais quand je suis arrivé on m’a dit de m’installer auprès de lui. Même si les gens interprètent autrement, je ne peux pas dire autre chose », a précisé Elhadj Mamadou Saliou Camara.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114