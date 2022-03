Kankan : Alpha Soumah relance les travaux de construction du Centre Multiculturel de la Mamaya

KANKAN- Entamée début mars, la tournée du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, se poursuit dans certaines villes de l'intérieur du pays.

Après les étapes Labé, Faranah, Lola, le ministre Alpha Soumah et sa suite ont été reçus ce samedi 12 mars à Kankan. Dans le Nabaya, capitale de la Haute Guinée, il a relancé les travaux de construction du Centre Multiculturel de la Mamaya.

Selon le plan indiqué, ce chantier est constitué d’un vaste complexe bâti sur 2 000 m². On peut y apprendre la Mamaya. Il y a également des espaces de jeux, un bâtiment annexe qui servira de restaurant et un cyber.

"Ma venue à Kankan s'inscrit dans le cadre de la pose de première pierre des villages artisanaux et tous les autres aspects révélant de mon département. A Kankan donc, nous avons relancé les activités de la construction du centre multiculturel de la Mamaya. Nous également visité le centre d'explosion artisanal", a expliqué le ministre.

Poursuivant, Alpha Soumah rassure que le financement est déjà acquis. "Le financement de ce projet est déjà acquis, le problème était le décaissement qui était difficile auparavant voire même impossible. Mais actuellement, c'est acquis. Et aujourd’hui nous sommes à peu près 50% des travaux sur le terrain. Et là, nous comptons suivre les travaux jusqu’à la fin du projet", a indiqué le ministre de la culture.

Dans le cadre de cette tournée, le ministre de la Culture, à la tête d’une forte délégation composée de cadres de son département, s’est rendu à Nyagassola, dans la Préfecture de Siguiri où il a pris part à l’enterrement de feu EL Hadj Filany Sékou KOUYATÉ, Gardien du Sossobala, patrimoine culturel universel.

Sur place, le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’artisanat a présenté les condoléances à la famille éplorée et une enveloppe symbolique au nom du Gouvernement et du Chef de l´Etat. Avant de quitter, il a rendu visite aux sages et aux notables de Kankan.

Facély Sanoh

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Kankan