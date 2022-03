Dr Oussou : "Le CNRD doit se méfier des politiciens ambulants qui n'ont de marchandises que Cellou Dalein…"

CONAKRY-Le vice-président de l'UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée) ne décolère pas certains leaders politiques. Pour Dr Fodé Oussou Fofana, le régime déchu doit servir de leçon à ceux qui gouvernent actuellement sur l'attitude des certains hommes politiques. Des acteurs politiques qu’il qualifie de « commerçants » qui n’ont de « marchandises que Cellou Dalein Diallo ». Ce responsable de l’UFDG demande au CNRD de se méfier de ces leaders ambulants.

" L’exemple d’Alpha Condé doit largement suffire pour mieux comprendre l’attitude maladroite et trompeuse de quelques leaders politiques qui ne sont que des marchands d'illusions et des businessmans de la crise. Ces petits leaders politiques qui passent tout leur temps à taper sur les grands leaders de ce pays c’est une façon de se faire appeler par le CNRD dans l’espoir d’avoir un décret ou de se faire de l’argent. Ils ont toujours fonctionné de la sorte sous Alpha Condé. C’est triste et ils veulent aujourd’hui encore induire le Colonel Doumbouya dans les mêmes erreurs. Nous disons au CNRD de faire beaucoup attention avec ces politiciens ambulants qui n'ont de marchandises que Cellou Dalein Diallo. Tout leur souci aujourd’hui c’est de vouloir mettre l’huile sur le feu.

Ces gens-là, sont les premiers ennemis de la République et de la transition. Ils ne cherchent que leurs intérêts même s'il faut brûler ce pays, ils sont prêts à cela. Ils ont poussé Pr. Alpha Condé dans l'irréparable, aujourd’hui encore, ils veulent à tout prix s'introduire dans l’entourage du Colonel Doumbouya pour soit avoir un poste ou avoir de l’argent comme ils n'ont aucune source de revenus. Ils viennent crier sur tous les toits que Cellou ou Sidya a un agenda caché. C’est ridicule. Entendons-nous bien, si un leader politique ne parle pas d'élection en période de transition, il parlera de quoi alors ?", s'interroge le vice-président de l'UFDG.

Dr Fodé Oussou Fofana précise que l'appel au dialogue lancé par les leaders politiques vise à éviter des conflits.

"Nous avons dit d'ouvrir un couloir de dialogue. Si on n’était de mauvaise foi, on n'allait jamais demander cela. Mais comme l'a dit le Président, Elhadj Cellou, il faut éviter les conflits. Nous ne voulons pas de conflits, nous restons derrière ce mot d'ordre du Président de l’UFDG qui veut rassembler et accompagner la transition. Mais pour cela, il faut le dialogue politique. Seul le dialogue peut nous éviter une crise profonde dans ce pays" prévient le vice-président de l'UFDG.

"Que le CNRD fasse beaucoup attention aux commerçants politiques qui n'ont de projet de société que Cellou Dalein Diallo", a enfoncé Dr Fodé Oussou FOFANA.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com