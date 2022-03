Transformation locale de l’ananas : le Projet REFILA renforce les capacités de 20 participants dans le cadre de l’amélioration de la compétitivité des TPE et PME industrielles.

Conakry, le 11 mars 2022 – Le Projet de Relance de la Filière Ananas (REFILA) mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), dans le cadre du Programme de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP) financé par l’Union européenne, a organisé le 11 mars 2022, une rencontre d’information et de concertation des acteurs sur les démarches de mise à niveau des TPE et PME à l’hôtel Palm Camayenne.

Pour faire face aux besoins des entreprises en amélioration de la productivité et de la qualité, le Projet REFILA s’est donné les moyens de relever ce défi en renforçant les connaissances et compétences pratiques des cadres du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME, de consultants et experts sélectionnés par l’ONUDI.

L’ambition de l’ONUDI à travers la mise en œuvre du projet REFILA est d’agir sur toute la chaine de valeur grâce à des activités de mise à niveau et de mise en réseau. Cette rencontre a ainsi permis d’aborder des sujets tels que : les notions de Compétitivité et de mise à niveau de l’industrie, le champ spécifique d’un Programme National de mise à niveau de l’industrie manufacturière dans le cadre d’une Politique Industrielle ou encore la classification internationale des Nations Unies en matière d’activités manufacturières.

L’atelier a ensuite partagé une méthodologie d’intervention et définit le rôle du consultant par rapport à la compétitivité des entreprises.

Désormais mieux outillés pour intervenir et accompagner les entreprises industrielles, les participants à l’atelier seront déployés pour prodiguer des formations, conseils stratégiques et assistances techniques dans les TPE et PME, notamment les entreprises bénéficiaires du REFILA.